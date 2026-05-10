Es oficial en Veracruz: estas placas tienen hasta el 31 de mayo para verificar o pagarán multa

Conductores de Veracruz cuentan con pocos días para cumplir un trámite vehicular obligatorio. El Programa de Verificación Vehicular del estado fija un calendario por color de engomado, y el corte de mayo está a la vuelta de la esquina. Quien no acuda al centro autorizado en tiempo, recibe una multa.

El plazo del 31 de mayo aplica a un grupo específico de placas. No verificar en la ventana asignada activa la sanción que marca el Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial del estado. El monto se calcula con la UMA vigente y, además, no exime al conductor de hacer la verificación pendiente.

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¿Qué placas deben verificar antes del 31 de mayo en Veracruz?

El cierre de mayo apunta a los autos con engomado verde. Son los vehículos con placas que terminan en 1 y 2, según el calendario oficial de Verificación Vehicular Obligatoria del Gobierno de Veracruz.

Quien tenga ese engomado y no acuda en mayo, queda fuera del plazo legal. El programa funciona con ventanas semestrales y cada terminación tiene su mes asignado. Saltarse el turno arrastra el incumplimiento al siguiente periodo.

La verificación se hace en los Centros de Verificación Vehicular autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente del estado. El trámite incluye revisión de emisiones, frenos, luces y carrocería, y se entrega un holograma según el resultado de la prueba.

Cambio de placas en Veracruz Hasta 15 UMAs de sanción para quien ignore el plazo del 31 de mayo. (Imagen ilustrativa)

¿Cuánto cuesta no verificar en Veracruz?

La multa por no verificar se cobra en UMAs, no en un monto fijo. La Unidad de Medida y Actualización vigente para 2026 es de 117.31 pesos. El rango oficial va de 5 a 15 UMAs, según la gravedad y reincidencia.

Llevado a pesos, la sanción mínima es de 586.55 pesos y la máxima trepa a 1,759.65 pesos. La diferencia entre verificar a tiempo o dejarlo pasar puede superar los mil pesos. Pagar la multa no cancela la obligación: el conductor igual debe ir a verificar.

A esto se suman riesgos extra para quien circule sin holograma vigente: detención del vehículo en operativos viales, infracciones adicionales por circular sin documentación al día y complicaciones al renovar otros trámites estatales. El costo real de ignorar el plazo escala rápido.

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