Confirmado en Veracruz: estas placas ya tienen que verificar desde abril y el tiempo empieza a correr

Ciertas placas en Veracruz ya deben verificar este mes o enfrentan multas. | NattawitK/Getty Images

Arrancó abril y con él una obligación que no admite demora para miles de automovilistas en Veracruz. La verificación vehicular sigue vigente como requisito indispensable para circular de forma legal en la entidad, ya sea en vehículo particular o de servicio público.

El tiempo corre y quienes no cumplan enfrentan multas, recargos y la imposibilidad de acceder a beneficios fiscales clave. Sin este trámite completado, tampoco es posible gestionar el reemplacamiento 2026 ni ciertos subsidios relacionados con el control vehicular y la tenencia.

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Las placas en Veracruz que deben verificar desde abril: aquí el calendario oficial

Las primeras en entrar a este periodo son las placas verdes con terminación en 1 y 2, a quienes les corresponde arrancar el ciclo obligatorio durante el primer periodo abril-mayo según el calendario oficial publicado por los verificentros del estado.

Quienes acudan deben presentar el vehículo en condiciones mecánicas óptimas, con todos los sistemas funcionando correctamente y con la documentación oficial en regla. Sin esos dos requisitos cubiertos desde el inicio, el proceso puede detenerse antes de completarse.

¿Reprobaste la verificación? El reglamento permite al conductor corregir las fallas técnicas detectadas durante la prueba y regresar al verificentro para realizar un nuevo intento sin perder el derecho al trámite.

placas veracryz Las placas verdes con terminación 1 y 2 son las que deben reemplacar este mes. (Gobierno de Xalapa)

¿Cuánto cuesta verificar en Veracruz en abril 2026 y quiénes quedan exentos?

El costo oficial para verificar desde abril en cualquier verificentro habilitado del estado es de 496 pesos por vehículo, monto que aplica de forma uniforme sin importar el centro de verificación que elija el automovilista.

Existe un grupo de conductores que sí queda fuera de esta obligación: los propietarios de vehículos eléctricos o híbridos originales de fábrica están exentos de la verificación vehicular, según lo establece la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz.

La exención no opera de forma automática ni inmediata. El propietario debe gestionar por su cuenta la Constancia de Exención de Verificación Vehicular (CEVV), un documento con vigencia máxima de un año que acredita el beneficio oficialmente.

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