Con miras en el inicio del ciclo escolar 2026-2027 y buscando ser una guía para las familias, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista de útiles y materiales que usarán los estudiantes a nivel secundaria el siguiente periodo.

A pesar de que recientemente culminó el último ciclo escolar, el documento publicado por la SEP tiene algunas diferencias dependiendo el nivel educativo y el grado al que ingresará cada estudiante.

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Durante el ciclo escolar 2025-2026, el programa La Escuela es Nuestra destinó 22 mil 694 millones de pesos para mejorar la infraestructura y el equipamiento de más de 71 mil planteles del país. 🏫📚



Este 2026, el gobierno de la presidenta @Claudiashein invierte 26 mil millones… pic.twitter.com/neyzvMlr9i — SEP México (@SEP_mx) July 17, 2026

Lista de útiles para secundaria en el ciclo escolar 2026-2027

Como ya lo mencionamos, la dependencia educativa anunció que la lista tendrá cambios dependiendo el grado. En el caso de secundaria, estos útiles y materiales también podrían variar de acuerdo con las necesidades de cada materia y actividades.

En el caso del nivel secundaria, el documento publicado por la SEP solicita un cuaderno para cada materia. Además, de los siguientes útiles escolares:

Lápiz

Bicolor

Bolígrafo

Marcatextos

Sacapuntas

Goma para borrar

Tijeras

Lápiz adhesivo

Caja de lápices de colores

Juego de geometría

50 hojas blancas

Además, los docentes podrían agregar materiales para asignaturas como educación física, artes, vida saludable y prácticas de laboratorio (en caso de ser necesarios). Dichas peticiones deberán ser acordadas con las familias, evitando así, un gasto mayor para las familias.

También, es importante señalar que esta lista de útiles escolares no requiere la compra de marcas, establecimientos o precios en específico. Por lo que las familias podrán realizar sus compras en lugares y productos de su preferencia.

SEP invita a la reutilización de útiles y evitar gastos innecesarios

Vale la pena recordar que los estudiantes contarán con libros de texto gratuitos y otros apoyos educativos por parte del Estado mexicano, con el objetivo de realizar las actividades escolares.

Por ello, la dependencia solicitó a las familias reutilizar algunos materiales que estén aptos para otro uso y darle una doble vida a esos recursos con los que ya cuentan.

Bajo este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que habrá más de 50 Ferias de Regreso a Clases en México, ofreciendo útiles escolares, calzado, ropa, mochilas, libros y otros servicios.

En concreto, en la Ciudad de México la feria se realizará los próximos 15 y 16 de agosto en la Expo Reforma, de 9:00 am a 8:00 pm para poder adquirir lo necesario rumbo al regreso a clases. La entrada será gratuita.

SEP: ¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

En las escuelas públicas y particulares de educación básica, las clases del ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el 31 de agosto de 2026. Este periodo será aplicado en las 32 entidades del país.

Este nuevo ciclo contará con 185 días de clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Uno de los cambios con los que contará este periodo es el fin de clases, el cual será el viernes 9 de julio.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

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