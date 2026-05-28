Los colibríes son aves muy bonitas a las cuales se les relaciona con cosas positivas, además, de que tienen u papel fundamental como polinizadores y son criaturas respetadas en las culturas milenarias.

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¿Qué significa ver un colibrí en México?

En la cultura azteca al colibrí se le vincula con Huitzilopochtli, la deidad del sol y la guerra y esta ave representaba a los guerreros caídos que regresaban a la tierra.

Interpretaciones culturales sobre el colibrí

En la tradición maya y guaraní, la aparición de colibríes es una señal de que un espíritu familiar te visita para brindarte tranquilidad.

Mientras que en la cultura azteca actúa como un recordatorio de tu propia capacidad para superar desafíos.

Las tribus de América del Norte lo relacionan con un presagio de prosperidad y el inicio de ciclos favorables.

En la cultura general a los colibríes se les atribuye la capacidad de limpias las vibraciones negativas del hogar y fomenta la adaptabilidad.

Algunas leyendas señalan que su plumaje lo convierte en un símbolo universal de amor renovado y la continuidad de la vida.

Curiosidades del colibrí

Tienen la capacidad de volar hacia atrás y mantener vuelos suspendidos

Pueden beber su peso en néctar en un días y pesar 5 gramos

Su corazón es muy grande debido a que necesitan bombear mucha sangre con rapidez

Su cerebro es más grande que cualquier animal de su tamaño

Viven mucho tiempo para ser tan pequeños, llegan a vivir hasta 12 años

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