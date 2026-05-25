Es oficial en Veracruz: estas personas podrán acceder a exenciones del 100% en adeudos en control vehicular y tenencia

La administración estatal confirma un programa de regularización con estímulos fiscales históricos para el sector transporte. Los beneficiarios evitan el pago de vigencias anteriores bajo ciertas condiciones operativas.

El plan de ordenamiento estatal segmenta la incorporación de los vehículos según su modalidad de servicio. Los choferes de unidades escolares, carga y colectivos acceden a los primeros beneficios de la temporada.

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¿Qué años entran en la exención de control vehicular en Veracruz?

La condonación total del 100% (cien por ciento) en los adeudos de control vehicular y tenencia se otorga únicamente a los vehículos con rezagos correspondientes al año 2021 y ejercicios anteriores. Los propietarios de concesiones obtienen el subsidio completo al cumplir con la validación de identidad oficial de los choferes.

El marco legal vigente determina las pautas de aplicación para este beneficio masivo. Según las facultades del Poder Ejecutivo estatal, la condonación total se ejecuta bajo criterios normativos de control estricto.

Las reglas de la Secretaría de Finanzas y Planeación coordinan la recepción de documentos mediante módulos regionales distribuidos en el territorio veracruzano. El programa busca ordenar el padrón vehicular antes de que concluyan los plazos fijados por la administración vigente.

Certificado no aprobado: Paso a paso a seguir si no se aprueba la verificación vehicular en Jalisco Los adeudos de control vehicular de 2021 y años anteriores quedan condonados en Veracruz. (Getty Images)

¿Cuáles son los plazos para el subsidio de placas en el estado?

La autoridad financiera determina un calendario decreciente para los incentivos de trámites de operación, transferencia y cesión de derechos. Las unidades de transporte público reciben un descuento base en el costo de las láminas oficiales de identificación.

Los concesionarios que inicien el trámite durante la primera fase aseguran una reducción del impacto económico familiar. El proceso administrativo requiere el alta vehicular y la corrección de inconsistencias previas de titularidad en el sistema estatal.

La vigencia de los descuentos escalonados para la Dirección General de Transporte inicia en junio con un 30% de reducción fiscal. El estímulo cambia a 25% en julio y concluye con 20% en agosto, junto con subsidios de entre el 30% y 50% en el costo de placas.

Módulos de atención y calendario de regularización para taxis

La Secretaría de Seguridad Pública habilita sedes de atención en las regiones norte, centro y sur de la entidad. Los espacios de atención reciben los expedientes de las primeras 14 mil 709 unidades de pasajeros y carga registradas.

El calendario oficial desplaza la incorporación de las modalidades restantes para el siguiente periodo anual. Los operadores deben acudir a los módulos autorizados para la validación de aptitud técnica y actualización de datos personales.

La primera etapa de revisión concluye en diciembre de este año para las modalidades colectiva y escolar. El gobierno estatal programa la segunda fase de regularización para 2027, periodo donde ingresarán más de 74 mil unidades de taxi.

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