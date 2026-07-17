¡Récord histórico! Estudiante tabasqueña logra examen perfecto para ingresar a la facultad de Medicina en la UNAM

Karla Renata Becerra Sordo, una joven estudiante originaria de Macuspana, Tabasco, hizo historia en el ámbito académico nacional al convertirse en la primera mujer en lograr un examen perfecto de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante el actual proceso de selección.

La aspirante tabasqueña alcanzó los 120 aciertos posibles de la prueba, superando con creces el exigente corte de asignación que impone la máxima casa de estudios para una de las licenciaturas con mayor demanda en el país.

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¿Qué materias vienen en el examen de admisión a Medicina de la UNAM?

Para conseguir la perfección en la boleta de resultados, Karla Renata respondió correctamente cada uno de los reactivos pertenecientes al área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (Área 2), la cual evalúa las siguientes disciplinas fundamentales:

Matemáticas y Física

Química y Biología

Español y Literatura

Geografía, Historia Universal e Historia de México

La noticia del puntaje perfecto fue dada a conocer por su madre, Liliana Becerra, quien compartió la ficha oficial de resultados en su cuenta de Facebook.

“Mi hija Karla Renata Becerra hizo realidad uno de los sueños más grandes de su vida: fue admitida a la Facultad de Medicina de la UNAM obteniendo un puntaje perfecto en su primer intento”, expresó.

¿Cuántos puntos se necesitan para entrar a Medicina en la UNAM?

El puntaje mínimo requerido para ingresar a la carrera de Médico Cirujano varía en cada concurso de selección según la oferta de lugares y el desempeño general de los aspirantes.

Históricamente, los aciertos mínimos se proyectan de la siguiente manera:

• Facultad de Medicina (Campus Ciudad Universitaria): Se requiere un puntaje mínimo que oscila entre los 111 y 115 aciertos.

• FES Iztacala y FES Zaragoza: El corte para la carrera de Médico Cirujano suele mantenerse altamente competitivo, situándose entre los 105 y 109 aciertos.

¿Qué otros estudiantes han logrado un examen perfecto en la UNAM?

Alcanzar los 120 aciertos es un logro extraordinario debido a la complejidad de la prueba; en los procesos de admisión recientes de la máxima casa de estudios, solo un grupo selecto de alumnos ha alcanzado la excelencia absoluta:

• Lourdes Guadalupe Villanueva (2024): Obtuvo los 120 aciertos para ingresar a Médico Cirujano en la Facultad de Medicina tras prepararse de forma autodidacta.

• Karla Ximena Quintanar (2023): Consiguió el puntaje perfecto para ingresar a la carrera de Biomedicina en la Facultad de Ciencias.

• Erick Fabián de Jesús Hernández (2019): Respondió correctamente la totalidad de los reactivos para ingresar a Medicina en la FES Zaragoza.

• Aristeo Valera (2018): Registró un examen perfecto para asegurar su lugar en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria.

El logro de Karla Renata Becerra Sordo no solo premia su excelencia académica y su promedio perfecto en el bachillerato, sino que inspira a miles de jóvenes que año con año buscan un espacio en la educación pública superior de México.

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