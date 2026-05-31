Es oficial en Jalisco: construirán más de 300 viviendas exclusivas para este grupo de personas

Diputadas y diputados de Jalisco aprobaron la donación de dos predios del Gobierno estatal para desarrollar un proyecto habitacional dirigido exclusivamente a elementos de seguridad pública en los municipios de Zapopan y Tonalá.

La propuesta fue avalada en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso local y permitirá al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) construir más de 300 viviendas verticales para policías estatales y municipales.

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¿Dónde estarán las nuevas viviendas para policías en Jalisco?

El proyecto contempla dos desarrollos inmobiliarios en la zona metropolitana de Guadalajara.

Uno de los predios se localiza en Zapopan, donde se proyecta la construcción de aproximadamente 200 viviendas verticales sobre una superficie de 12 mil metros cuadrados.

El segundo terreno se ubica en Tonalá y contempla alrededor de 128 departamentos bajo el mismo esquema habitacional vertical.

Ambos terrenos pertenecen al Gobierno de Jalisco y serán entregados al IJALVI para ejecutar el programa denominado “Legado”.

Fuerza policial de Jalisco. La estrategia forma parte del plan "Legado" del estado de Jalisco. (Policia Vial Jalisco)

¿Cómo funcionará el programa de vivienda para policías?

El Congreso jalisciense señaló que el esquema también busca recuperar parte de la inversión mediante la comercialización de las viviendas, con el objetivo de financiar futuros proyectos de interés social.

Las autoridades explicaron que el modelo no consiste únicamente en donar terrenos, sino en crear un sistema de aprovechamiento del patrimonio estatal para ampliar programas de vivienda dirigidos a sectores prioritarios.

Además del acceso a vivienda, el programa contempla otros apoyos para elementos policiacos, entre ellos:

becas educativas para hijos de policías

estímulos relacionados con la carrera policial

acciones vinculadas a controles de confianza

¿Cuántos policías buscan acceder a una vivienda?

Durante la discusión legislativa se informó que actualmente existe una demanda importante entre integrantes de corporaciones de seguridad pública.

Según las cifras presentadas:

más de 600 policías han mostrado interés en acceder a vivienda en Zapopan

más de 500 buscan incorporarse al proyecto en Tonalá

el universo total de posibles beneficiarios supera los 4 mil elementos

El proyecto está dirigido principalmente a trabajadores con ingresos de hasta tres salarios mínimos, como parte de una estrategia estatal de vivienda social enfocada en cuerpos de seguridad pública.

¿Cuánto valen los predios aprobados por el Congreso?

De acuerdo con los datos expuestos, el terreno de Zapopan tiene un valor catastral cercano a los 51 millones de pesos. En el caso del predio de Tonalá, el valor aproximado es de 14 millones de pesos.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, explicó que el dictamen todavía podría recibir modificaciones antes de su aprobación definitiva, principalmente en temas relacionados con transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.

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