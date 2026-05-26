Es oficial en Jalisco: multarán con hasta $17 mil pesos a los dueños de autos que circulen de esta manera por la calle

Circular con ciertos vehículos utilizados para promocionar productos o servicios podría salir muy caro en Jalisco. La Ley de Movilidad del estado contempla sanciones económicas de hasta cinco cifras para conductores y propietarios que utilicen automóviles con fines exclusivamente publicitarios.

La medida forma parte de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco y establece multas que pueden superar los 17 mil pesos dependiendo del tipo de unidad y el uso que se le dé en la vía pública.

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¿Qué tipo de vehículos pueden ser sancionados?

El artículo 373 de la legislación estatal establece sanciones para quienes circulen un vehículo destinado exclusivamente de uso publicitario para difundir o promover publicidad, productos, marcas, servicios o personas.

Esto incluye automóviles utilizados únicamente como anuncios móviles o unidades adaptadas específicamente para promocionar publicidad en calles y avenidas.

La legislación estatal señala que la restricción no aplica para carros alegóricos con publicidad utilizados durante desfiles.

En otras palabras, la disposición está enfocada en vehículos utilizados como publicidad móvil. Sin embargo, el reglamento de movilidad de Jalisco también contempla que este tipo de unidades pueden operar siempre que cuenten con los permisos o autorizaciones correspondientes.

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¿De cuánto es la multa en Jalisco?

La ley contempla una sanción de entre 100 y 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con los valores actuales de la UMA, la multa puede ir aproximadamente de:

11 mil 731 pesos

hasta 17 mil 596 pesos

La sanción puede aplicarse tanto a la persona conductora como al propietario del vehículo.

Otras multas que contempla la Ley de Movilidad de Jalisco

La legislación estatal también contempla sanciones para vehículos contaminantes, incluso si cuentan con verificación vigente.

Estas son algunas de las multas:

Vehículos particulares que superen hasta dos veces los límites permitidos de contaminación: de 50 a 70 UMA, aproximadamente de 5 mil 865 a 8 mil 211 pesos.

Vehículos pesados que rebasen 1.5 veces los límites de emisiones: de 60 a 80 UMA, equivalentes a cerca de 7 mil 38 a 9 mil 384 pesos.

Vehículos pesados que excedan dos veces los límites ambientales: de 80 a 100 UMA, es decir, aproximadamente de 9 mil 384 a 11 mil 731 pesos.

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