Es oficial: confirman suspensión de pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina en estos meses del 2026

Las Becas Benito Juárez y Rita Cetina tendrán una pausa en sus depósitos durante gran parte del verano de 2026, situación que ya comenzó a generar dudas entre estudiantes y familias beneficiarias que esperaban recibir pagos de manera continua durante el año.

La suspensión temporal forma parte del funcionamiento habitual de estos programas sociales y está relacionada con el cierre del ciclo escolar.

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¿Qué meses no tendrán depósitos de las becas en 2026?

Según autoridades educativas, los pagos correspondientes a julio y agosto no serán depositados para beneficiarios de programas como la Beca Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Esto se debe a que el calendario de dispersión contempla únicamente los periodos escolares activos, por lo que durante las vacaciones de verano no se realizan entregas bimestrales mediante el Banco del Bienestar.

En agosto, las familias de estudiantes registrados en la Beca Rita Cetina recibirán un pago único de 2,500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares. Un apoyo pensado para aliviar uno de los gastos más fuertes del regreso a clases. pic.twitter.com/BJ8w8z067v — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) May 22, 2026

¿Cuál será el último pago antes de la pausa?

El depósito correspondiente al bimestre mayo-junio será el último que recibirán estudiantes de educación básica, media superior y superior antes de la suspensión temporal de verano.

Posteriormente, los pagos volverán a retomarse una vez iniciado el siguiente ciclo escolar. De acuerdo con el calendario previsto por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el siguiente depósito estaría programado para octubre y correspondería al bimestre septiembre-octubre.

Pese a lo anterior, las autoridades educativas aclararon que esta pausa no representa la cancelación del apoyo ni implica realizar nuevos trámites para conservar la beca.

¿Qué becas entran en esta suspensión?

La pausa de pagos contempla distintos apoyos educativos federales, entre ellos:

Beca Rita Cetina para secundaria

Beca Benito Juárez de nivel medio superior

Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior

El apoyo que sí tendría depósito en agosto

Aunque los pagos bimestrales quedarán suspendidos durante julio y agosto, el apoyo relacionado con útiles escolares de la Beca Rita Cetina sí contempla una dispersión económica durante agosto.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno federal, este apoyo sería de 2 mil 500 pesos para beneficiarios contemplados dentro de este programa específico.

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