Estamos a mitad de año y, con el inicio del mes de junio, está a punto de vencer la fecha límite para verificar tu automóvil si vives en el Estado de México (Edomex), especialmente para aquellos que tienen placas con terminación 9 y 0.

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, tal como ha pasado desde inicios del 2026, las tarifas se mantienes.

Aquí te contamos todo lo que debes saber para que no se te pase el trámite y tengas que pagar multas de más de tres mil pesos, además de la imposibilidad de circular por la entidad o la Ciudad de México (CDMX).

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Fecha límite para verificar autos en Edomex con placas 9 y 0

De acuerdo al calendario oficial de verificación en el Estado de México, la fecha límite para realizar el trámite para las placas 9 y 0, así como engomado azul es el martes 30 de junio.

Durante este mes de junio, sólo se verifican los carros antes mencionados, debido a que el resto de las placas ya quedó atrás:

Engomado amarillo y placas 5 o 6 fueron durante enero y febrero 2026

fueron durante 2026 Engomado rosa y placas 7 o 8 fueron durante febrero y marzo 2026

fueron durante 2026 Engomado rojo y placas 3 o 4 fueron durante marzo y abril 2026

fueron durante 2026 Engomado verde y placas 1 o 2 fueron durante abril y mayo 2026

Tarifas oficiales de verificación en Edomex durante 2026

En caso de que debas de realizar este trámite, entonces toma en cuenta que estos son los precios oficiales para este año, de acuerdo a la Gaceta del Gobierno:

Holograma 00 : mil 197 pesos

: mil 197 pesos Holograma 0: 610 pesos

610 pesos Holograma 1 y 2 : 469 pesos

: 469 pesos Exento y D : gratis

: gratis Exento voluntario: 630 pesos

Multas en caso de no cumplir con la verificación 2026 en Edomex

Si no cumples en tiempo y forma con el trámite vehicular, entonces toma en cuenta que podrás ser acreedor a una multa de tres mil 519 pesos.

Aunado a esto, podrías recibir más infracciones y el costo de tu pago será mayor, ya que circular sin verificación asciende a los dos mil 346 pesos.

¿Cómo sacar una cita para verificar en Edomex durante 2026?

Para poder acudir a verificar tu automóvil debes de agendar una cita vía electrónica, además de tener a la mano tu tarjeta de circulación, identificación oficial y comprobante de la última verificación.

Es importante que te cerciores de no tener adeudos o multas pendientes, ya que esto podría provocar que no lleves a cabo el trámite.

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