La Ciudad de México (CDMX) no fue la única que se sumó a la lista de entidades que recientemente reportaron gusano barrenador en humanos, sino también Jalisco, exactamente en el municipio de Pihuamo.

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco, informó a los medios de comunicación que el primer caso se reportó en un hombre de 47 años, quien actualmente está hospitalizado en Colima.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del primer caso de gusano barrenador en humanos en Jalisco?

La infestación comenzó a través de una herida en la pierna izquierda, ocasionada por la diabetes que tiene el paciente. La mosca Cochliomyia hominivorax aprovechó dicha zona para poner sus huevos, que después emergieron como larvas.

El hombre habría contraído la infección ante su cercanía con ganado bovino. Hasta el momento se encuentra estable y bajo vigilancia médica para evitar que su enfermedad se complique.

¿Qué medidas toma Jalisco para evitar propagación del gusano barrenador?

Para evitar más casos de gusano barrenador se implementó un cerco sanitario en la zona. Aunque es el primero en un habitante del estado, esta problemática comenzó desde noviembre de 2025.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó el 7 de noviembre de 2025 que en Jalisco había detectado y atendido un caso de gusano barrenador del ganado en un corral de engorda, ubicado en el municipio de Encarnación de Díaz.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.