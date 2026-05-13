Es oficial: Jalisco dará prioridad a este grupo de personas para obtener títulos de propiedad

La Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur) anunció una nueva política pública orientada a fortalecer la seguridad patrimonial de un sector históricamente vulnerable. Se trata de la estrategia de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para Mujeres Jefas de Familia, presentada en el marco del Día de las Madres.

El programa tiene como objetivo agilizar y dar atención prioritaria a los procesos de regularización de predios urbanos promovidos por mujeres cabezas de hogar en los 125 municipios del estado, brindándoles certeza jurídica sobre su patrimonio y mayores oportunidades de desarrollo.

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¿Qué beneficios obtienen las mujeres jefas de familia con su título de propiedad?

Contar con un título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en Catastro Municipal representa ventajas concretas para las beneficiarias de Jalisco:

Mayor valor del inmueble: el bien raíz incrementa su precio de mercado al estar regularizado.

el bien raíz incrementa su precio de mercado al estar regularizado. Acceso a servicios públicos: las titulares podrán solicitar servicios municipales faltantes en su calle o colonia.

las titulares podrán solicitar servicios municipales faltantes en su calle o colonia. Seguridad legal: la propiedad podrá heredarse, transmitirse y protegerse jurídicamente.

Así lo subrayó Noé Saúl Ramos García, titular de la Prodeur, al presentar la iniciativa.

¿Cómo funciona el proceso de regularización para mujeres jefas de familia en Jalisco?

La estrategia contempla seis etapas para que las mujeres jefas de hogar obtengan sus títulos de propiedad. Arrancará con la difusión del programa en todos los municipios de Jalisco. A continuación, se identificarán las beneficiarias mediante el análisis de solicitudes de regularización ya existentes, priorizando a quienes aún no cuenten con certeza jurídica sobre su patrimonio.

Los expedientes de mujeres jefas de familia recibirán atención preferente dentro de las Comisiones Municipales de Regularización (Comur). Además, Prodeur se comprometió a emitir dictámenes en un plazo máximo de cinco días hábiles, lo que permitirá a los municipios avanzar con mayor rapidez hacia la declaratoria de regularización y la titulación definitiva.

José Pablo Mercado Espinoza, director de Regulación y Ordenamiento de los Centros de Población de Prodeur, explicó que la clave de esta estrategia está precisamente en la velocidad: “La diferencia es el enfoque en la celeridad y prioridad en el desahogo de las etapas del proceso", explicó.

Como parte del despliegue, la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco establecerá comunicación directa con presidentes municipales y realizará encuentros regionales para ampliar el alcance del programa. Los resultados serán evaluados y reportados antes de que finalice el año.

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