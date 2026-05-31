Estas son las personas que pueden acceder a un seguro de vida gratis en Edomex: qué necesitan para obtenerlo

Mujeres de entre 18 y 64 años que forman parte del programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México pueden acceder a un seguro de vida gratuito.

El esquema también contempla respaldo económico para familiares directos registrados dentro del programa, además de otros apoyos relacionados con salud, movilidad y asistencia.

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¿Quién puede solicitar Mujeres con Bienestar en Edomex?

El programa está dirigido a mujeres mexiquenses que no cuentan con seguridad social y enfrentan condiciones económicas riesgosas. Las reglas también priorizan a mujeres en situación vulnerable y con mayores dificultades de acceso a apoyos y servicios.

Entre los sectores contemplados dentro del programa también se encuentran:

Jefas de familia

Mujeres indígenas

Afromexicanas

Mujeres con discapacidad o enfermedades crónicas

Víctimas de delitos o violencia

Mujeres repatriadas

Población LGBTTTIQ+

Residentes en zonas de alta marginación

¿Qué cubre el seguro de vida gratuito de Mujeres con Bienestar?

La beneficiaria puede acceder a una cobertura de hasta 35 mil pesos. La misma cantidad aplica para cónyuge o concubino de entre 18 y 80 años, mientras que hijos solteros y dependientes económicos de 2 a 25 años cuentan con protección de hasta 15 mil pesos por persona.

La póliza contempla fallecimiento por distintas causas y no establece límite de hijos registrados dentro del programa. Durante el primer año de vigencia no se considera indemnización en casos de suicidio.

Mujeres con Bienestar ya alcanzó la entrega de la tarjeta número un millón en el Estado de México. El programa ofrece apoyos y servicios para las mexiquenses y mantiene como meta llegar a 2 millones de beneficiarias. pic.twitter.com/I9KsBnb6bg — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) May 22, 2026

Proceso para recibir el apoyo del seguro Mujeres con Bienestar

Las familias beneficiarias deberán entregar la documentación solicitada por la aseguradora y esperar el dictamen correspondiente para recibir el pago del seguro.

De acuerdo con las reglas del programa, el recurso será depositado directamente en la tarjeta de Mujeres con Bienestar una vez validado el expediente. Autoridades señalan que el pago puede realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles después de completar la documentación requerida.

La cobertura aplica por fallecimiento de la titular, cónyuge, concubino o hijos registrados dentro del programa. Sin embargo, las reglas todavía no precisan quién recibirá la suma asegurada en caso de muerte de la beneficiaria principal.

¿Qué otros beneficios pueden recibir las beneficiarias de Mujeres con Bienestar?

Además del seguro de vida, el programa contempla un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos y distintos servicios enfocados en salud, movilidad y desarrollo personal.

Las beneficiarias también pueden acceder a:

Atención médica

Orientación nutricional

Capacitación digital

Tarifas preferenciales en sistemas de transporte como el Mexicable

Farmacias y laboratorios clínicos afiliados como CHOPO

Descuentos en línea blanca, electrodomésticos y materiales de construcción

El esquema estatal también incluye asesoría legal, financiera, dental, veterinaria y oftalmológica para mujeres registradas en el programa que contempla a los 125 municipios del Estado de México.

¿Cómo inscribirse al seguro de vida en Edomex?

El trámite para acceder al seguro de vida gratuito inicia con el pre-registro en línea a través de las convocatorias oficiales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Después del pre-registro, las solicitantes reciben un folio con el que deben acudir a un módulo presencial para continuar el proceso y entregar la siguiente documentación:

Residencia en el Estado de México

Identificación oficial

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

En caso de que la beneficiaria no pueda asistir por problemas de salud, autoridades permiten que un representante acuda con carta poder y comprobantes médicos.

Las fechas de inscripción cambian en cada convocatoria, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentas a los anuncios oficiales de la Secretaría de Bienestar mexiquense.

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