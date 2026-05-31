Si quieres trabajar en el extranjero, esta es tu oportunidad y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó dos vacantes que abrió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde especialistas mexicanos pueden aplicar.

Se trata de dos oportunidades laborales dentro de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés), ofrecen salarios en dólares y tienen como sede La Haya, Países Bajos.

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Vacantes en la ONU en el extranjero para mexicanos: salario y características

Responsable de Gestión de Información

Lugar: La Haya, Países Bajos

Pertenece a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas

Salario mensual: 8 mil 754 dólares (151 mil 923 pesos mexicanos, según el tipo de cambió de hoy 31 de mayo)

Licenciatura (titulado) en Gestión de la Información, Sistemas de Información, Informática, Archivista o Bibliotecología, Gestión Documental o afines; deseable título de posgrado o diplomados en la materia

Cinco años de experiencia en la gestión de registro de información y archivos digitales; destaca experiencia en organizaciones internacionales o gubernamentales

Idiomas: dominio de inglés, además de conocimiento en algunos de las lenguas oficiales de la ONU como árabe, chino, francés, ruso o español

Fecha límite para aplicar: 21 de junio de 2026

Jefe de Salud y Seguridad

Pertenece a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas

Lugar: La Haya, Países Bajos

Salario mensual: 12 mil 834 dólares (222 mil 731 pesos mexicanos)

Licenciatura en Medicina; preferible posgrado en Salud Ocupacional

Mínimo 10 años de experiencia clínica, especialmente en seguridad y salud laboral, diseño de informes y presentación de soluciones

Idiomas: dominio de inglés y conocimiento en chino, árabe, inglés, francés, ruso o español

Fecha límite para aplicar: 19 de junio de 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes de la ONU siendo mexicano?

Para ambas vacantes, el registro se realiza en la página oficial de la ONU:

Ahí deberás de tener listo tu CV (en formato PDF), así como documentos que acrediten tus estudios y experiencia laboral, además de los certificados de dominio de idiomas.

Algunas vacantes de la ONU solicitan que la persona interesada realice una carta de motivos, en la cual debe de explicar por qué quiere aplicar al cargo y por qué trabajaría en Naciones Unidas.

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