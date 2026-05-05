Giro en las viviendas de Jalisco: preparan nueva reforma a la ley para el régimen de condominios

El Congreso de Jalisco, a través de la Comisión de Seguridad y Justicia presidida por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, avaló diversas comunicaciones para dar continuidad al trámite de reformas clave para el estado. Entre los temas principales se encuentra una iniciativa que plantea cambios a la legislación del Régimen de Condominios.

Durante la reunión de trabajo, que se realizó de manera telemática, se destacó que estas modificaciones buscan actualizar el marco normativo que rige a las propiedades bajo este esquema. El seguimiento de estas propuestas es parte de la agenda legislativa para el cierre de abril de 2026.

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Cambios en seguridad y códigos de emergencia en Jalisco

Además de la materia habitacional, los legisladores analizan una propuesta para modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública. El objetivo central de este cambio es establecer la descripción de los códigos de emergencia estatal, buscando una mayor claridad en los protocolos de respuesta ante incidentes.

En la sesión también se abordó la propuesta para adherirse a un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, el cual plantea la derogación del delito de extorsión. Cualquier sanción administrativa que derive de estos cambios y se base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), deberá considerar el valor vigente para 2026 de $117.31 pesos.

Participación legislativa en el dictamen

La validación de estos trámites contó con la participación de las diputadas Alondra Getsemany Fausto León y Ana Fernanda Hernández San Miguel, así como del legislador Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias.

Las iniciativas continuarán su proceso parlamentario antes de ser votadas en el pleno. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones de la legislación estatal para conocer cómo impactarán estas medidas en sus comunidades.

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