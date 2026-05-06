Confirmado en Jalisco: impulsan programa de 1.422 viviendas sociales para personas que cumplan estos requisitos

El acceso a una vivienda digna en Jalisco ha sumado un nuevo impulso con la confirmación de un programa que contempla la construcción de 1,422 casas dirigidas a sectores vulnerables. La iniciativa busca atender a familias con ingresos limitados y reducir el rezago habitacional en distintas regiones del estado.

Este plan se desarrolla en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda, a partir de la donación de terrenos por parte de varios municipios. En total, se utilizarán 14 predios que en conjunto abarcan casi 12 hectáreas, donde se levantarán las nuevas viviendas.

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¿Quiénes pueden acceder a estas viviendas y bajo qué requisitos?

De acuerdo con el Gobierno del Estado de Jalisco, el programa de vivienda está enfocado en personas con ingresos bajos, específicamente quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos. Se trata de una estrategia pensada para quienes enfrentan mayores obstáculos para adquirir una vivienda por medios tradicionales.

También se dará prioridad a mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y familias que viven en condiciones de pobreza o marginación, especialmente en zonas rurales.

Vivienda en Jalisco Juchitlán y Talpa de Allende serán algunos de los municipios beneficiados en el programa. (rssindical)

¿En qué municipios se construirán las viviendas?

Las casas estarán distribuidas en distintos puntos del estado, con el objetivo de ampliar la cobertura en regiones con mayores necesidades habitacionales. Los municipios participantes son:

Huejúcar

Juchitlán

San Diego de Alejandría

San Martín de Bolaños

Talpa de Allende

Tapalpa

Unión de Tula

Yahualica de González Gallo

Villa Guerrero

¿Cómo avanza el programa de vivienda en Jalisco?

Estas 1,422 viviendas forman parte de una estrategia más amplia que ya tuvo un primer arranque en municipios de Jalisco como Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro y El Salto, donde se contempla la construcción de más de mil 900 casas en una etapa inicial.

El esquema apuesta por aprovechar terrenos disponibles y coordinar esfuerzos entre autoridades locales y federales para acelerar la edificación de viviendas sociales. Además, se busca que los desarrollos lleguen a zonas donde el acceso a este tipo de apoyos ha sido limitado durante años.

La colaboración entre municipios y organismos de vivienda ha permitido avanzar en la consolidación de reservas territoriales, lo que facilita que los proyectos no solo se queden en planeación, sino que puedan concretarse en el corto plazo.

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