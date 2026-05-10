Es oficial en Jalisco: un municipio se suma a 3 nuevos programas sociales en 2026

El municipio de Tonalá confirmó su incorporación a nuevos programas sociales y de infraestructura para 2026, tras la aprobación de varios acuerdos durante una sesión extraordinaria del Ayuntamiento.

Las decisiones incluyen la firma de convenios con instancias estatales y federales, lo que permitirá al municipio acceder a iniciativas enfocadas en seguridad, igualdad y desarrollo social.

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¿En qué consiste el programa Barrios de Paz en Tonalá?

Durante la sesión, el Ayuntamiento de Tonalá aprobó su participación en el programa Barrios de Paz para el ejercicio fiscal 2026, impulsado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Esta estrategia está enfocada en la prevención de violencias y en la promoción de masculinidades orientadas a la igualdad. La convocatoria fue publicada el 9 de abril de 2026 por la dependencia estatal, lo que permitió al municipio iniciar el proceso para integrarse formalmente.

¿Qué incluye el proyecto del centro comunitario México Imparable?

Otro de los acuerdos aprobados por el municipio de Jalisco contempla la colaboración para la construcción y equipamiento del centro comunitario “México Imparable”. Este proyecto se desarrollará en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Fortalecimiento comunitario. El programa "México Imparable", busca fortalecer la infraestructura que contribuya al desarrollo social de la comunidad de Tonalá, (PILARES)

El objetivo es fortalecer los espacios comunitarios y ofrecer infraestructura que contribuya al desarrollo social y a la atención de distintas necesidades en la población local, aunque los detalles específicos dependerán de la implementación del convenio.

¿Qué es la Estrategia Ale y cómo participará Tonalá?

Por último, el municipio jalisciense aprobó su participación en el Programa Estrategia Ale para 2026. En este caso, el municipio deberá ser seleccionado como beneficiario para concretar su integración mediante la firma de un convenio de coordinación y su anexo técnico.

Este programa forma parte de acciones orientadas a la seguridad y atención de problemáticas sociales, por lo que su implementación dependerá de los lineamientos establecidos y la validación por parte de las autoridades correspondientes.

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