Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) nuevamente son un completo caos por la presencia de manifestantes que ya realizan bloqueos en vialidades importantes hoy domingo 31 de mayo.

Los cortes en la circulación afectan principalmente las calles cercanas al Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y el Zócalo de la CDMX y debido a las marchas el servicio del Metrobús suspendió su servicio en varias estaciones de las líneas 1 y 7.

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¿En qué partes de la CDMX hay bloqueos hoy domingo 31 de mayo?

Avenida Hidalgo está cerrada a partir de Eje Central Lázaro Cárdenas, y por ello los conductores deben tomar como alternativa vial Arcos de Belén.

#PrecauciónVial | Considere cerrada la circulación de Av. Hidalgo a partir de Eje Central Lázaro Cárdenas. #AlternativaVial Arcos de Belén pic.twitter.com/goB1pZpF5V — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

Se registra un cierre en la lateral de avenida Paseo de la Reforma con dirección al Poniente, a la altura de Eje 1 Poniente. Los conductores pueden usar como alternativas:

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

09:18 #PrecauciónVial | Corte a la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma con dirección al Poniente a la altura de Eje 1 Poniente. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/FpyJrPMQWR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

También hay un corte a la circulación en Avenida Morelos de Eje 1 Poniente hacia Avenida Paseo de la Reforma. Las alternativas para los conductores son:

Avenida Chapultepec

Lucerna

Avenida Hidalgo

09:25 #PrecauciónVial | Corte a la circulación en Av. Morelos de Eje 1 Poniente hacia Av. Paseo de la Reforma. #AlternativaVial Av. Chapultepec, Lucerna y Av. Hidalgo. pic.twitter.com/4pABF059ae — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

¿Qué estaciones del Metrobús están cerradas?

El sistema del Metrobús alertó que debido a los bloqueos por parte de los manifestantes el servicio se brinda de la siguiente manera:

Línea 1

Hay servicio: Indios Verdes a Buenavista y de El Caminero a Insurgentes

No hay servicio: El Chopo a Hamburgo y de Indios Verdes al Pueblo de Santa Cruz Atoyac

Línea 7

Hay servicio: Indios Verdes a Hospital Infantil La Villa-Glorieta Violeta, además de las estaciones Campo Marte, Alameda-El Ángel

No hay servicio : Hidalgo a El Ahuehuete

⚠️AVISO L7



6⃣Seguimos informando, por evento temporal.

✅Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil la Villa↔️Glorieta Violeta.

Campo Marte /Alameda/Tacubaya ↔️El Ángel.

❌Sin servicio: Hidalgo ↔️El Ahuehuete.

(Actualización 09:48 h.)

Consulta actualización del Estado de… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 31, 2026

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