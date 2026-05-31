Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) nuevamente son un completo caos por la presencia de manifestantes que ya realizan bloqueos en vialidades importantes hoy domingo 31 de mayo.
Los cortes en la circulación afectan principalmente las calles cercanas al Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y el Zócalo de la CDMX y debido a las marchas el servicio del Metrobús suspendió su servicio en varias estaciones de las líneas 1 y 7.
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¿En qué partes de la CDMX hay bloqueos hoy domingo 31 de mayo?
Avenida Hidalgo está cerrada a partir de Eje Central Lázaro Cárdenas, y por ello los conductores deben tomar como alternativa vial Arcos de Belén.
Se registra un cierre en la lateral de avenida Paseo de la Reforma con dirección al Poniente, a la altura de Eje 1 Poniente. Los conductores pueden usar como alternativas:
- Avenida Insurgentes
- Avenida Chapultepec
También hay un corte a la circulación en Avenida Morelos de Eje 1 Poniente hacia Avenida Paseo de la Reforma. Las alternativas para los conductores son:
- Avenida Chapultepec
- Lucerna
- Avenida Hidalgo
¿Qué estaciones del Metrobús están cerradas?
El sistema del Metrobús alertó que debido a los bloqueos por parte de los manifestantes el servicio se brinda de la siguiente manera:
Línea 1
- Hay servicio: Indios Verdes a Buenavista y de El Caminero a Insurgentes
- No hay servicio: El Chopo a Hamburgo y de Indios Verdes al Pueblo de Santa Cruz Atoyac
Línea 7
- Hay servicio: Indios Verdes a Hospital Infantil La Villa-Glorieta Violeta, además de las estaciones Campo Marte, Alameda-El Ángel
- No hay servicio : Hidalgo a El Ahuehuete
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