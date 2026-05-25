Es oficial en Jalisco: mujeres víctimas de violencia tendrán traslados gratuitos en aplicación de viajes

Las mujeres que enfrenten situaciones de violencia en Jalisco podrán acceder a traslados gratuitos mediante la aplicación de movilidad Uber, como parte de una estrategia impulsada por autoridades estatales para facilitar el acceso a espacios de protección y atención inmediata.

El programa será operado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco (SISEMH) en coordinación con la empresa estadounidense, que participará en el traslado de usuarias hacia refugios, hospitales, entre otros sitios vinculados con atención a víctimas.

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¿Cómo funcionarán los viajes gratuitos para mujeres?

Como parte de los acuerdos establecidos, se informó que el esquema permitirá gestionar viajes sin costo para mujeres que requieran salir de contextos de violencia o trasladarse para recibir apoyo institucional. Las solicitudes serán canalizadas directamente por dependencias y espacios de atención relacionados con violencia de género.

Entre los destinos a los que podrán acceder las usuarias se encuentran:

Refugios y espacios de resguardo

Hospitales y servicios médicos

Instalaciones de la Fiscalía del Estado

Atención psicológica

Asesoría jurídica

Servicios de trabajo social

Autoridades estatales señalaron que uno de los principales problemas para muchas víctimas es la dificultad para desplazarse de forma rápida y segura, especialmente en momentos de emergencia o cuando buscan presentar una denuncia.

A través del convenio que firmamos con @Uber_MEX, brindaremos traslados gratuitos y seguros a mujeres en situación de violencia que necesiten acudir a espacios de atención, resguardo o realizar denuncias. 🤝 pic.twitter.com/MlyS8c1dXd — Sría. Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (@IgualdadJalisco) May 16, 2026

¿Qué programas respaldarán esta estrategia en Jalisco?

La iniciativa será integrada a acciones estatales como Pulso de Vida y Nos Movemos Seguras, programas que actualmente forman parte de las estrategias de protección y movilidad para mujeres en la entidad.

La secretaria Fabiola Loya Hernández explicó que el convenio busca ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones y facilitar que las mujeres puedan acceder más rápido a servicios de ayuda y acompañamiento.

Además del traslado gratuito, las autoridades buscan reforzar mecanismos de reacción inmediata en casos donde exista riesgo para la integridad de las usuarias.

¿Qué papel tendrán los conductores de la plataforma?

Como parte del acuerdo, personal de la SISEMH participará en campañas dirigidas a socios conductores para brindar orientación sobre cómo actuar ante posibles situaciones de violencia detectadas durante los viajes.

Las acciones contempladas incluyen:

Difusión de herramientas de seguridad dentro de la aplicación

Orientación para identificar posibles situaciones de riesgo

Información sobre protocolos de actuación

Campañas preventivas enfocadas en violencia de género

Uber también reforzará funciones de seguridad para las usuarias durante los trayectos. Entre ellas destaca Uber Mujeres, modalidad que permite solicitar viajes realizados únicamente por conductoras registradas en la plataforma.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado cuántos traslados estarán disponibles ni el tiempo que permanecerá activo el programa.

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