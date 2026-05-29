Adiós a este truco para evitar infracciones: Edomex multará a los conductores que lleven este aparato en el auto

La policía de tránsito aplica nuevas medidas en las vialidades del Estado de México. Los operativos vigilan que los automovilistas cumplan las normas de seguridad fundamentales y eviten dispositivos prohibidos en el coche.

Las autoridades de la entidad detectan un incremento de conductores que recurren a ciertas herramientas tecnológicas en el camino. Esta práctica altera la correcta vigilancia vial y genera sanciones severas para quienes intentan burlar la ley.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de Edomex sobre los sistemas antirradares?

El marco legal de la entidad prohíbe de forma explícita el uso de tecnologías que interfieran con la medición de velocidad. El Artículo 37 Bis del Reglamento de Tránsito del Estado de México detalla las obligaciones para los automovilistas en circulación por vías locales.

La legislación estatal estipula que la colocación de un detector de radares de velocidad constituye una falta grave contra la seguridad de las vialidades. Los oficiales retiran estos componentes de inmediato en el momento de la detención del infractor.

Los dispositivos que alertan sobre la ubicación de las patrullas o bloquean las señales de las cámaras de fotomultas entran en esta categoría de restricción. Los operativos preventivos aumentan su presencia para erradicar el uso de estos aparatos.

¿Cómo ver las multas de tránsito en línea? Los oficiales de tránsito retiran los sistemas antirradares que bloquean las fotomultas estatales. (Facebook)

¿De cuánto es la multa por usar detectores de velocidad en el Estado de México?

La sanción económica se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente en la República Mexicana. El Artículo 122, inciso Q, fracción V del ordenamiento fija un castigo de 16 a 20 UMA ($117.31 pesos por unidad).

Los conductores infractores pagan un monto que oscila entre los $1,876.96 y $2,346.20 pesos por llevar este mecanismo electrónico. El infractor debe retirar el dispositivo del vehículo frente a la autoridad competente durante la amonestación.

La administración pública estatal destina estos recursos a la mejora de la infraestructura vial y programas de educación vial permanente. Mantén tus trayectos seguros y evita modificaciones que comprometan tu patrimonio y tranquilidad jurídica.

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