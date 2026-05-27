Edomex busca voluntarios para programa de alfabetización: paso a paso y fecha límite para el registro

Miles de personas en el Estado de México aún enfrentan dificultades para leer y escribir, una situación que ha llevado a la UAEMéx a impulsar una nueva convocatoria enfocada en sumar voluntarios para apoyar procesos de alfabetización en distintas comunidades de la entidad.

La estrategia, denominada “Acción Cruzada por la Alfabetización Tuaeméx”, busca incorporar estudiantes, docentes y miembros de la comunidad universitaria en actividades educativas dirigidas principalmente a personas mayores de 15 años, como parte de un esfuerzo coordinado con instituciones federales.

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¿Cuál es la fecha límite para registrarse?

La Universidad Autónoma del Estado de México informó que el registro para participar en el programa permanecerá abierto hasta el 29 de mayo de 2026.

Las jornadas de alfabetización se desarrollarán entre junio y septiembre y estarán enfocadas en acompañar a personas que no han podido completar procesos básicos de lectura y escritura.

¿Cómo hacer el registro paso a paso?

Las personas interesadas en participar pueden seguir este proceso:

Acudir al área de servicio social de su espacio académico o consultar los canales oficiales de la UAEMéx. Realizar el registro como voluntario. Esperar la capacitación impartida por el INEA. Recibir asignación para participar en actividades comunitarias.

La capacitación brindará herramientas básicas para acompañar el aprendizaje de personas adultas.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta principalmente a:

estudiantes

docentes

personal académico

integrantes de la comunidad universitaria interesados en trabajo social

En el caso del alumnado, la participación puede ayudar a liberar servicio social y obtener constancias oficiales como alfabetizadores.

¿Qué beneficios ofrece el programa?

Además de participar en actividades comunitarias, las personas voluntarias podrán acceder a:

capacitación del INEA

constancias de participación

liberación de servicio social

posibles estímulos económicos si cumplen las metas establecidas

La meta del programa es que cada participante contribuya en el proceso de alfabetización de al menos cinco personas.

¿Por qué se impulsa esta iniciativa en Edomex?

Datos difundidos por la UAEMéx señalan que en el Estado de México existen alrededor de 350 mil personas en condición de analfabetismo, principalmente en municipios como Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Al concluir el acompañamiento educativo, las personas beneficiadas podrán presentar evaluaciones para acreditar conocimientos básicos de lectura y escritura.

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