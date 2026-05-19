Confirmado en Querétaro: estos 5 municipios recibirán 50 obras complementarias del Tren México-Querétaro

El proyecto del Tren México-Querétaro contempla una nueva etapa de infraestructura en varios municipios del estado. Y es que de acuerdo con autoridades queretanas, se confirmó la entrega a la Federación de un paquete de alrededor de 50 obras complementarias relacionadas con la construcción y operación de la ruta ferroviaria.

Las intervenciones buscan reducir afectaciones viales, mantener la conectividad entre comunidades y adecuar distintos puntos urbanos que podrían verse impactados por el paso del tren. El plan incluye acciones en cinco municipios estratégicos del estado, incluyendo la capital del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué municipios de Querétaro están contemplados en el proyecto?

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal, las obras complementarias se proyectan para:

Querétaro

El Marqués

San Juan del Río

Pedro Escobedo

Colón

Estas demarcaciones forman parte del corredor por donde pasará el Tren México-Querétaro, por lo que autoridades locales y estatales comenzaron a definir necesidades de infraestructura para evitar problemas de movilidad y conexión vial.

🛤️ Así avanzan las obras del Tren México-Querétaro, hoy 14 de mayo del 2026, desde El Marqués hasta el Centro Histórico.



¿Qué te parece?#Querétaro #tren #movilidad #noticias pic.twitter.com/blRqZIXkVw — La Informacion Ahora IAMx (@La_IAMx) May 15, 2026

¿Qué tipo de obras complementarias se planean?

Dentro del paquete presentado se contemplan distintas intervenciones para mantener el flujo vehicular y peatonal en zonas cercanas a la vía ferroviaria.

Entre las obras consideradas destacan:

puentes vehiculares,

puentes peatonales,

pasos ganaderos,

y continuidad de vialidades municipales y estatales.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan evitar interrupciones en caminos y accesos utilizados diariamente por habitantes de comunidades cercanas al proyecto ferroviario.

Además, algunas adecuaciones también pretenden reforzar la seguridad en puntos donde existirán cruces o modificaciones importantes derivadas de la construcción del tren.

¿Cuándo se aprobaran las obras complementarias del Tren México-Querétaro?

Por ahora, el gobierno estatal precisó que el paquete de obras complementarias se encuentra en espera de respuesta por parte del Gobierno Federal.

Las autoridades explicaron que estas intervenciones dependerían principalmente de recursos federales, por lo que todavía falta conocer qué proyectos recibirán autorización definitiva y bajo qué esquema se ejecutarían.

El gobierno de Querétaro también confirmó acercamientos con el General de División Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, responsable del proyecto ferroviario.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.