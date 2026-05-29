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¿Vas a viajar? Estas son las carreteras cerradas hoy viernes 29 de mayo en plena quincena

Los cierres viales no se deben únicamente a las manifestaciones, sino también a condiciones climáticas, siniestros viales y obras que generan largas filas.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, viernes 29 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras (GN).

Recuerda que los cierres viales no se deben únicamente a las manifestaciones, sino también a condiciones climáticas, siniestros viales y obras de mantenimiento que generan largas filas de vehículos desde tempranas horas.

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¿Qué autopistas y carreteras están bloqueadas hoy viernes 29 de mayo de 2026?

Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 86, dirección Agua Dulce. Cierre total a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

Autopista La Tinaja-Isla, en Veracruz, donde CAPUFE reportó el cierre de circulación en ambos sentidos a la altura del kilómetro 104 debido a un choque múltiple entre tractocamiones.

Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, donde continúan las maniobras para retirar una unidad siniestrada a la altura del kilómetro 178. La circulación opera con reducción de carriles y avance lento.

La carretera México-Querétaro ya se encuentra libre en el km 031+050 luego de un accidente vial.

Capufe mantiene habilitada la línea telefónica 074 para consultar incidentes carreteros, cierres y condiciones actualizadas en autopistas federales.

Asimismo te recordamos que la temporada de lluvias puede provocar afectaciones en carreteras y caminos de México, especialmente por deslaves, derrumbes y caída de árboles en zonas montañosas.

Las carreteras con mayor riesgo suelen ser:

  • México–Acapulco
  • Puebla–Tuxpan
  • Oaxaca–Puerto Escondido
  • Autopistas en Chiapas, Veracruz e Hidalgo
  • Tramos serranos de Guerrero y Michoacán.

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