Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, viernes 29 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras (GN).

Recuerda que los cierres viales no se deben únicamente a las manifestaciones, sino también a condiciones climáticas, siniestros viales y obras de mantenimiento que generan largas filas de vehículos desde tempranas horas.

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¿Qué autopistas y carreteras están bloqueadas hoy viernes 29 de mayo de 2026?

Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 86, dirección Agua Dulce. Cierre total a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

Autopista La Tinaja-Isla, en Veracruz, donde CAPUFE reportó el cierre de circulación en ambos sentidos a la altura del kilómetro 104 debido a un choque múltiple entre tractocamiones.

Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, donde continúan las maniobras para retirar una unidad siniestrada a la altura del kilómetro 178. La circulación opera con reducción de carriles y avance lento.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista La Tinaja - Isla, km 104, dirección Isla. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple e incendio de tracto camiones.



🔘 Dirección La Tinaja, continúa reducción de carriles.… — CAPUFE (@CAPUFE) May 29, 2026

La carretera México-Querétaro ya se encuentra libre en el km 031+050 luego de un accidente vial.

Capufe mantiene habilitada la línea telefónica 074 para consultar incidentes carreteros, cierres y condiciones actualizadas en autopistas federales.

Asimismo te recordamos que la temporada de lluvias puede provocar afectaciones en carreteras y caminos de México, especialmente por deslaves, derrumbes y caída de árboles en zonas montañosas.

Las carreteras con mayor riesgo suelen ser:

México–Acapulco

Puebla–Tuxpan

Oaxaca–Puerto Escondido

Autopistas en Chiapas, Veracruz e Hidalgo

Tramos serranos de Guerrero y Michoacán.

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