Iberia llega a Nuevo León: la nueva ruta que conecta a Monterrey con 140 países

El Aeropuerto Internacional de Monterrey suma una nueva ruta internacional: Iberia lanza su conexión directa con Madrid a partir del 2 de junio de 2026, con tres frecuencias semanales. El anuncio fue realizado en conjunto por el Gobierno de Nuevo León y la aerolínea española.

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¿Qué destinos se podrán alcanzar desde Monterrey con la nueva ruta de Iberia?

Desde Madrid, los pasajeros originarios de Nuevo León podrán conectar con 140 ciudades adicionales gracias a la red de rutas de la aerolínea. “Iberia tiene conexión con 40 ciudades de España y más de 100 en todo Europa”, detalló el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Según lo informado, las aeronaves que se dispondrán para esta nueva ruta son Airbus A330-200 con capacidad para 288 pasajeros.

¿Por qué es relevante la nueva ruta Monterrey-Madrid para Nuevo León?

La apertura de esta ruta responde al crecimiento del comercio internacional en la región. Nuevo León es uno de los estados con mayor actividad exportadora del país, y un vínculo directo con Europa facilita tanto los negocios como el turismo de largo alcance, aseguraron las autoridades durante la presentación.

Con esta nueva ruta, Nuevo León llega a 65 destinos directos, consolidándose como uno de los principales hubs de conectividad internacional en México.

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