La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este viernes 29 de mayo no son nada prometedores, pues se prevén lluvias y chubascos en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana.

A través de su informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se dio a conocer que estas condiciones del clima se generarán por una circulación ciclónica en niveles medios y altos, así como por un canal de baja presión que estará interactuando con el ingreso de humedad del océano Pacífico.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este viernes 29 de mayo

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, en la Ciudad de México (CDMX) se harán presentes temperaturas de frío extremo de hasta 11°C, bancos de niebla en zonas altas, así como cielo nublado y sin lluvias en las 16 alcaldías de la capital.

En cuanto al Estado de México (Edomex), se dio a conocer que se prevén lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas a lo largo de la entidad, además de que se prevén temperaturas máximas de 28°C durante el mediodía y la tarde este último viernes del mes de mayo.

Pronósticos del clima en Puebla y Querétaro este 29 de mayo

Por otro lado, la Conagua señaló que en el estado de Puebla se esperan fuertes lluvias con posibles descargas eléctricas y chubascos a lo largo de este 29 de mayo, por lo cual se invita a la población a extremar precauciones.

En cuanto a Querétaro, se dio a conocer que se prevén temperaturas máximas de hasta 40°C en la zona norte, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en toda la demarcación de la República.

¿En qué estados de México lloverá este 29 de mayo?

Los estados que sufrirán por las lluvias este 29 de mayo son:

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Oaxaca

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

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