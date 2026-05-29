Es oficial por el Congreso de Jalisco: preparan multas y hasta 12 años de cárcel a médicos que realicen esta cirugía en menores

Con el objetivo de resguardar la salud integral de niños y adolescentes, se presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para reformar el Código Penal para sancionar con penas de cárcel y multas a médicos que realicen cirugías cosméticas a menores de 18 años.

Esta medida responde a la preocupación por el incremento de jóvenes que, impulsados por redes sociales, buscan modificar su cuerpo sin medir riesgos. La propuesta busca formalizar esta restricción en las leyes locales.

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¿Qué cirugías estéticas en menores de edad se prohibirán en Jalisco?

La iniciativa impulsada en el Congreso de Jalisco por la diputada Brenda Carrera García busca prohibir operaciones cuya finalidad sea meramente estética. Según lo comunicado, la medida pretende evitar intervenciones quirúrgicas motivadas por la presión social, los estereotipos de belleza y la influencia de las tendencias en plataformas digitales entre las juventudes.

Sin embargo, la reforma excluye explícitamente las cirugías reconstructivas y tratamientos médicos necesarios derivados de accidentes, malformaciones genéticas o afectaciones físicas severas que requieran atención especializada para garantizar el bienestar del paciente.

¿Cuáles serán las penas para quienes realicen esta cirugía en menores?

En rueda de prensa, la legisladora dio detalles sobre su proyecto y sostuvo que la inciaitva prevé penas de 12 a 6 años de prisión, además de multas economicas. Además, adelantó que su propuesta contempla adicionar el artículo 160 Bis al Código Penal de Jalisco.

El proyecto surge debido a que México ocupa los primeros lugares mundiales en cirugías estéticas, con un alza en adolescentes que buscan modificar su figura. Carrera García recordó el caso de una joven de 14 años de Durango que falleció tras complicaciones en una intervención cosmética.

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