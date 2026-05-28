Diputados aprueban crear Comisión del INE contra narcocandidatos; es propaganda, afirma oposición

Con el argumento de que solo es propaganda, la oposición votó en contra de la iniciativa presidencial que crea una comisión para verificar la integridad de los aspirantes y así blidar las elecciones de narcocandidatos.

Federico Döring Casar, diputado del PAN, afirmó que no existe problema de que se revise “quiénes somos ciudadanos y quiénes son narcos” esto en el contexto

El dictamen, afirmó, es propagandístico ya que argumenta supuestamente viene a exorcizar al narco de la democracia, cuando en realidad lo que se hace es poner a la democracia en manos del narco.

¿En qué consiste la comisión contra narcocandidatos?

La comisión deberá estar instalada antes del inicio del proceso electoral de 2027, luego de que pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con 316 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones.

Tendrá el nombre de Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas y su objetivo será recibir de los partidos políticos o de los aspirantes que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular.

De acuerdo con lo aprobado esta comisión deberá garantizar la confidencialidad de la información que reciba para luego determinar si existe riesgo razonable sobre posibles actividades delictivas.

Para su funcionamiento, esta comisión se integrará por cinco consejeros electorales, quienes durarán en su encargo tres años; su presidencia será rotativa y designada anualmente entre sus integrantes.

La Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerán la metodología y los criterios aplicables para realizar sus evaluaciones de riesgo.

¿Por qué se votó en contra de la Comisión del INE?

El diputado MC, Pablo Vázquez, señaló que este dictamen no abona a combatir la presencia de la delincuencia organizada, ya que lo que realmente le sirve a México es que se cumpla la ley y no se use al INE para legitimar mecanismos de persecución y hostigamiento político

Indicó que con estas iniciativas se le debilita como autoridad electoral.

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