Cambia la Ley de Turismo en Querétaro: aprueban reforma que podría impactar en los turistas del estado

La Ley de Turismo de Querétaro se enfrenta a cambios. La Comisión de Turismo de la LXI Legislatura aprobó un dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la ley estatal — específicamente los artículos 41 fracción XV y 64 fracción I — para exigir que todos los prestadores de servicios turísticos cuenten con licencia de funcionamiento vigente como requisito obligatorio.

La medida responde a diagnósticos que evidencian altos niveles de informalidad en el sector: alrededor del 12% de las agencias de viajes y hasta el 70% de los prestadores de servicios no están registrados ante las autoridades. Esa informalidad genera desigualdades en la competencia y riesgos para los turistas que contratan servicios sin garantías.

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¿Qué cambia con la reforma a la Ley de Turismo de Querétaro?

La reforma establece la obligación de contar con licencia de funcionamiento vigente como instrumento de control administrativo. Con ello, las autoridades competentes tendrán mayores facultades de verificación, supervisión y vigilancia sobre los prestadores de servicios turísticos de Querétaro.

El objetivo declarado es proteger los derechos de los usuarios: que los turistas puedan contratar servicios con la certeza de que el prestador está identificado, registrado y opera dentro del marco legal, sostuvo la diputada Adriana Meza Argaluza, autora de la iniciativa.

¿A quiénes afectaría la nueva ley de turismo en Querétaro?

La reforma impactaría directamente a agencias de viajes y guías turísticos, los dos sectores identificados con mayores niveles de informalidad en el estado.

Para los turistas que llegan a Querétaro, la medida representaría una garantía adicional: los prestadores de servicios deberán estar plenamente identificados y con su documentación en regla para operar.

La diputada Blanca Flor Benítez Estrada señaló que en la Sierra Gorda se han registrado casos de fraude contra turistas con mayor frecuencia, lo que motivó que este punto fuera considerado prioritario en la reforma.

La iniciativa aún deberá seguir su proceso legislativo antes de entrar en vigor.

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