“Es el último día”: se termina el canje de placas en Jalisco y advierten por sanciones

El Gobierno de Jalisco suspenderá de forma definitiva la gratuidad en el canje de placas, activando la aplicación inmediata de multas económicas para todos aquellos conductores que no hayan completado el trámite antes de este viernes 29 de mayo de 2026.

Carlos Arias, jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), exhortó a los usuarios rezagados a presentarse en los módulos oficiales antes del cierre operativo de las ventanillas. A partir del sábado 30 de mayo quienes circulen con láminas vencidas se exponen a multas que van desde $2,346.20 pesos hasta $7,038.60 pesos.

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¿Cuándo aplica la nueva multa por placas vencidas en Jalisco?

La penalización económica entrará en vigor de forma oficial a partir del sábado 30 de mayo de 2026, justo al día siguiente de que concluya la última prórroga del canje gratuito. La Comisaría Vial aplicará las sanciones a los automovilistas que continúen circulando con los diseños de láminas anteriores denominados Maguey, Minerva o Gota.

Los conductores que incumplan con la renovación oficial enfrentarán los siguientes costos y penalizaciones administrativas:

Perder la exención de pago: deberán abonar un costo ordinario aproximado de $2,500.00 pesos por las láminas al cerrarse el programa gratuito.

deberán abonar un costo ordinario aproximado de por las láminas al cerrarse el programa gratuito. Pagar la multa vial: de 20 a 60 UMAs, lo que equivale a un rango de $2,346.20 pesos hasta $7,038.60 pesos.

Placas_Jalisco.jpg Las multas por no realizar el trámite pueden superar los $3,000 pesos. (Gobierno de Jalisco)

¿Cuáles son los resultados y qué estímulos activos tiene el programa de cambio de placas en Jalisco?

La estrategia del Gobierno de Jalisco arrojó una respuesta masiva por parte de los jaliscienses, logrando la modernización del padrón vehicular con un avance superior al 83 por ciento en la sustitución de las láminas. El corte oficial detalla que 1 millón 421 mil vehículos completaron el reemplazo de una meta total de 1 millón 699 mil unidades. El jefe del SET, Carlos Arias, destacó el éxito de la convocatoria:

“Consideramos que este programa está concluyendo de manera exitosa, y queremos agradecer a todos los jaliscienses que se tomaron el tiempo y tuvieron la precaución de realizar su proceso”.

Para incentivar a los rezagados a regularizar su situación durante las últimas horas del programa de canje gratuito de placas, la oficina hacendaria activó los siguientes incentivos económicos:

50 por ciento de descuento directo al liquidar las multas de movilidad pendientes registradas por el sistema de cámaras estatales.

directo al liquidar las registradas por el sistema de cámaras estatales. Condonación de hasta el 80 por ciento en los recargos acumulados por haber omitido el pago del derecho anual de circulación.

por haber omitido el pago del derecho anual de circulación. Beneficio del 70 por ciento de descuento durante todo el año en el trámite de transmisión de derechos de la unidad.

¿Cómo tramitar la sustitución gratuita de placas en Jalisco?

El beneficio de exención total de cobro se aplica exclusivamente a los contribuyentes de Jalisco que realizaron el pago de su refrendo vehicular durante el periodo fiscal anterior. La oficina hacendaria dispuso cajas especiales para desahogar la afluencia de usuarios sin necesidad de agendar una cita digital previa.

Los ciudadanos que acudan a realizar la actualización de sus datos vehiculares deben apegarse a los siguientes requerimientos logísticos:

Presentar la documentación básica: entregar en las ventanillas las láminas metálicas anteriores, una identificación oficial INE vigente y un comprobante de domicilio reciente.

entregar en las ventanillas las láminas metálicas anteriores, una identificación oficial INE vigente y un comprobante de domicilio reciente. Aprovechar el horario extendido: presentarse personalmente en cualquiera de las oficinas recaudadoras del estado en el bloque especial de atención de las 8:00 a las 18:00 horas.

presentarse personalmente en cualquiera de las oficinas recaudadoras del estado en el bloque especial de atención de las 8:00 a las 18:00 horas. Solicitar orientación directa: Comunicarse a la línea de atención 33 3668 1700 (extensión 31729) o vía WhatsApp al 33 1487 7179.

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