Ni Monterrey ni Hermosillo: esta ciudad del norte de México tendrá un nuevo sistema de transporte público

Una ciudad del norte de México contará con un nuevo sistema de transporte público. No se trata ni de Monterrey ni de Hermosillo, sino de Torreón, Coahuila. El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó que el verano de 2026 marcará el arranque de un nuevo esquema de movilidad que pondrá fin a más de siete años de incertidumbre para los usuarios de la Comarca Lagunera.

La meta es que para entonces los usuarios del transporte colectivo en Torreón perciban un cambio radical en la modalidad de autobuses. El anuncio llegó luego de meses de trabajo técnico y negociaciones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

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¿Qué pasó con la infraestructura del Metrobús Laguna?

El gobernador Jiménez Salinas explicó que el proyecto original del Metrobús Laguna fue cancelado en 2019, luego de que el entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador impulsara una consulta. La votación que se realizó en ese momento fue realizada a mano alzada durante un mitin en Gómez Palacio, lo que interrumpió la obra, que ya estaba en marcha.

Esa cancelación dejó consecuencias en la ciudad: carriles confinados sin operación en avenidas principales, la Estación Nazas inconclusa, varios paraderos sin uso y el cese del flujo de recursos federales a través de Banobras.

“Es un tema del pasado y nosotros debemos darle a Torreón una respuesta en el tema de transporte", dijo al respecto el alcalde Román Alberto Cepeda González.

¿En qué consiste el nuevo proyecto de transporte que anunció Manolo Jiménez?

Después de meses de trabajo técnico y negociaciones, el gobierno de Coahuila diseñó un esquema que aprovechará la infraestructura ya construida. El plan contempla:

Reorganización de rutas con base en los carriles confinados y estaciones existentes, incluida la Estación Nazas

Al menos una ruta gratuita dentro del nuevo sistema

Unidades modernas y actualizadas

Traspaso de la operación al Ayuntamiento de Torreón, en el marco del Plan de Fortalecimiento entre estado y municipio

La presentación formal del proyecto para esta ciudad del norte de México está prevista para el primer semestre de 2026, en coordinación entre el municipio, el gobierno estatal y Banobras.

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