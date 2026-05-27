Querétaro podría aplicar un cambio importante en los camiones del transporte público

La seguridad dentro del transporte público de Querétaro volvió a colocarse bajo revisión luego de que autoridades estatales confirmaran que analizan incorporar nuevas herramientas de emergencia en las unidades de Qrobús.

Entre las medidas que actualmente se encuentran en evaluación destaca la posible instalación de botones de pánico dentro de los camiones, una propuesta que comenzó a discutirse tras denuncias relacionadas con presuntos casos de acoso y situaciones de riesgo para pasajeros.

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¿Qué cambios podrían llegar a los camiones de Qrobús?

El gobernador Mauricio Kuri González informó que la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) ya revisa distintas alternativas tecnológicas enfocadas en mejorar la seguridad de usuarios durante los trayectos.

Las opciones analizadas, además de los botones de pánico, incluyen:

Sistemas de alerta dirigidos al operador

Códigos QR para reportes rápidos

Herramientas de contacto inmediato ante emergencias

La intención es que pasajeros puedan reportar situaciones de riesgo de manera más rápida mientras viajan en el transporte público.

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Qrobus moderniza cinco rutas de la Zona Metropolitana con nuevas unidades más amplias y con aire acondicionado. ❄️ #Contigo, seguimos haciendo la movilidad más cómoda, segura y eficiente para miles de usuarios… pic.twitter.com/Jts2qyOLLu — Gobierno del Estado de Querétaro (@gobqro) May 19, 2026

¿Por qué surgió esta propuesta en Querétaro?

La discusión tomó fuerza después de un presunto caso de acoso sexual ocurrido en una unidad de transporte en Tequisquiapan, donde un menor con discapacidad habría sido víctima de tocamientos.

Tras lo ocurrido, colectivos de movilidad y ciudadanos plantearon nuevas medidas de protección durante un encuentro con autoridades estatales realizado el pasado 14 de mayo.

Hasta ahora no se ha dado a conocer cuántas unidades podrían recibir estos sistemas ni cuándo iniciaría una eventual implementación, ya que la propuesta continúa en etapa de revisión.

¿Habrá camiones exclusivos para mujeres?

Además de los botones de pánico, también surgió la posibilidad de crear unidades exclusivas para mujeres; sin embargo, el gobernador Mauricio Kuri consideró que actualmente esa alternativa sería complicada debido a los costos que implicaría para el sistema de transporte.

Por ahora, las autoridades centran el análisis en herramientas de seguridad que puedan aplicarse dentro de las unidades ya existentes y que permitan atender reportes de forma inmediata.

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