Si estás harto de tu trabajo y juntaste el capital suficiente para emprender, en adn Noticias te decimos cómo abrir tu propio negocio en solo 24 horas, los costos y requisitos para que cumplas tu sueño de ser el dueño de tu tiempo e inversiones.
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Este documento te ayudará a dictaminar el uso de suelo de tu negocio, la vigencia del establecimiento y demás procesos burocráticos ante el gobierno.
Requisitos para abrir mi propio negocio en Querétaro
Según su página oficial, necesitas:
- Formato Único de Apertura de Negocios (FM-170303-022) llenado correctamente
- Identificación oficial vigente del solicitante o su representante legal, así como del propietario en original y copia
- CRUP si eres persona física; Constancia de Situación Fiscal con fecha de impresión no mayor a 3 meses si eres persona moral; ambas en original y copia
- Dictamen de uso de suelo en original y copia
- 2 fotografías del inmueble que muestren altura, niveles y colindancias del predio; dos copias
- Fotografías del espacio de trabajo, vista general del interior del local, del centro de carga y de las instalaciones de gas; tres copias
Costos del trámite para abrir tu propio negocio en Querétaro
Cada permiso tiene un costo diferente con base a las UMAs, y son los siguientes:
- Dictamen de Uso de Suelo regularización: 6.24 UMA equivalentes a $732.01 pesos
- Dictamen de Uso de Suelo que varía según la superficie del predio: 7.49 UMA equivalentes a $879.65 pesos
Asimismo, dependiendo de la modalidad del Dictamen de Uso de Suelo se requerirá un pago complementario.
- Factibilidad de Giro: 2.49 UMA equivalentes a $117.31 pesos
- Derechos por Placa de Empadronamiento Municipal de Funcionamiento: 9.20 UMA que son $1,079.25 pesos
- Derechos por Placa de Empadronamiento Municipal de Funcionamiento SARE: 1.10 UMA equivalentes a $129.04 pesos
- Derechos por servicio de recolección de residuos urbanos: 9.98 UMA que son $1,170.75 pesos
¿Cómo realizar el trámite?
Debes acudir a las oficinas ubicadas en el municipio de Querétaro, exactamente en Bulevar Bernardo Quintana 10000, Centro Cívico, o en las delegaciones municipales.
Luego debes entregar el expediente con tu documentación completa y llenar el formato único de pago.
Finalmente, tras 24 horas, podrás recoger la Licencia de Funcionamiento, el Dictamen de Uso de Suelo y la Factibilidad de Giro.
Asimismo, si quieres consultar el estatus de tus expedientes y hacer pre-gestiones, puedes utilizar el portal oficial del municipio o llamar al 070.
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