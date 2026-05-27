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VIDEO: Investigan sorpresiva aparición de oso en Saltillo; causó pánico entre los vecinos del Cerro del Pueblo

Autoridades ambientales investigan un video viral donde se ve a un oso en Saltillo, Coahuila, el equipo de Azteca Noticias se traslada al lugar y esto fue lo que encontró.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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