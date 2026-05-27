Claudia Sheinbaum, presidenta de México, generó polémica al declarar “No vean TV Azteca” durante su conferencia matutina del lunes 25 de mayo. La mandataria respondió así a una campaña del colectivo Mexicanos al Grito de Paz, que acusa a su gobierno de tener vínculos con el crimen organizado.

La morenista argumenta que la difusión de la campaña estaría relacionada con personas cercanas de Ricardo Salinas Pliego. La batalla que el gobierno federal tiene contra la televisora del Ajusco es cruenta, pues le disgusta que constantemente es señalado por la corrupción y las deficiencias de la administración.

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Organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtieron que este tipo de mensajes pueden estigmatizar a medios críticos y agravar el clima de violencia contra periodistas en México, considerado uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión en América.

“Como jefa de Estado, Claudia Sheinbaum debe abstenerse de emitir ese tipo de declaraciones que puedan resultar estigmatizantes de los medios de comunicación y que violenten el deber de garantizar la pluralidad de medios”, dijo a la aDW Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19.

Maldonado sostuvo que esto forma parte de “una estrategia más amplia de comunicación política” iniciada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, caracterizada por la confrontación directa con medios críticos.

Los especialistas también alertaron sobre el aumento del acoso judicial, la autocensura y nuevas iniciativas que podrían afectar la libertad de prensa.

“La situación de la libertad de expresión sigue siendo muy preocupante (…) Las presiones a los medios de comunicación, el linchamiento público y digital, así como los casos de acoso judicial”, agregó Maldonado.

Pese a que Sheinbaum negó que sus palabras constituyeran un acto de censura, el intento de silenciar es evidente.

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