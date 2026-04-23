Querétaro confirma los requisitos que debes cumplir para viajar con tu mascota en el transporte público

El programa PetFriendly de Querétaro transforma los viajes en el Qrobus.

El programa PetFriendly de Querétaro transforma los viajes en el Qrobus. | Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro

El transporte público de Querétaro abre sus puertas a los animales de compañía. La Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) activó el programa PetFriendly, disponible en las 120 rutas del sistema Qrobus de la zona metropolitana.

Viajar con tu mascota en el camión ya es una realidad, pero no cualquier animal puede subir. Antes de que tú y tu compañero peludo lleguen a la parada, hay requisitos específicos que debes conocer y cumplir.

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Lo que necesita tu mascota para subir al camión en Querétaro

El programa es completamente gratuito, pero exige registro previo ante la AMEQ. El primer filtro es el peso: tu mascota no puede rebasar los 12 kilogramos.

La transportadora rígida de plástico con ventilación es obligatoria en todo momento; el animal no puede ir suelto bajo ninguna circunstancia. Además, debes presentar la cartilla de vacunación vigente al momento de usar el servicio.

Estas son las condiciones completas del programa:

Transportadora rígida de plástico con ventilación , uso obligatorio durante todo el trayecto

, uso obligatorio durante todo el trayecto Peso máximo de 12 kilogramos

La mascota debe estar limpia y no ser agresiva

Prohibido dejar al animal suelto dentro de la unidad

dejar al animal suelto dentro de la unidad El propietario asume responsabilidad total por daños o molestias causados

por daños o molestias causados Los perros guía y animales de asistencia certificados quedan exentos de estas restricciones

El propietario asume toda responsabilidad por cualquier daño o molestia que cause el animal durante el trayecto. Una excepción importante: los perros guía y animales de asistencia certificados no están sujetos a estas restricciones.

Cómo registrar a tu mascota para el transporte público de Querétaro

El registro es en línea y vincula a tu mascota con tu tarjeta de prepago personal del sistema. El trámite se realiza en el portal qrobus.gob.mx, sin costo alguno.

Después del registro digital, hay un paso presencial indispensable: recoger en las oficinas de la AMEQ la tarjeta de identificación de tu mascota, que incluye su fotografía.

Sigue este paso a paso:

Ingresa al portal qrobus.gob.mx

Vincula a tu mascota con tu tarjeta de prepago personal

Acude a las oficinas de la AMEQ en la ciudad de Querétaro

en la ciudad de Querétaro Recoge la tarjeta de identificación gratuita de tu mascota (incluye fotografía)

de tu mascota (incluye fotografía) Al abordar el autobús, pasa ambas tarjetas: la tuya y la de tu mascota

Al abordar el camión, el usuario debe pasar las dos tarjetas. El viaje del animal no genera ningún costo adicional y aplica para todas las rutas del sistema Qrobus en la zona metropolitana.

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