CNTE suspende diálogo con Gobierno; acusan agresión contra maestros en Oaxaca

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) suspendieron las actividades programadas este miércoles sobre una “mesa de justicia” instalada en la Secretaría de Gobernación (Segob), derivado de una supuesta agresión contra docentes que mantenían un bloqueo carretero en Villa de Mitla, Oaxaca.

Los manifestantes realizaron un posicionamiento afuera de las instalaciones de Segob, denunciando que hombres armados llegaron al punto que bloqueaban sus compañeros en Oaxaca y realizaron disparos para intentar desalojarlos.

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CNTE acusa a presidente municipal de Villa de Mitla

Yenny López, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE responsabilizó directamente al presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, así como el gobierno del estado, encabezado por el morenista Salomón Jara Cruz, y al secretario de Gobierno, Jesús Romero, por cualquier agresión contra los docentes.

“¡Solución, solución! ¡No queremos represión!”, fue una de las consignas pronunciadas por los manifestantes después de escuchar la declaración de la secretaria general.

¿Qué pasó durante el bloqueo de la CNTE en Oaxaca?

De acuerdo con integrantes de la Sección 22 de la CNTE, los hechos ocurrieron cuando compañeros mantenían un bloqueo carretero instalado en las afueras de Villa de Mitla, al que presuntamente arribó el alcalde “con lujo de violencia” para exigir la liberación del camino.

Los docentes se negaron y fue cuando comenzaron las agresiones y disparos contra los manifestantes. Posteriormente, la Sección 22 informó que había reportes de maestros lesionados y heridos, sin especificar cuántos resultaron afectados.

Después de los hechos ocurridos en Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE precisó que el diálogo no estaba completamente roto, sino que hay una pausa mientras se atiende la situación en dicha entidad.

Los integrantes de la Sección 22 aclararon que durante esta tarde-noche se llevará a cabo una nueva asamblea estatal, en donde se definirán las nuevas acciones políticas y movilizaciones a realizarse tanto en Oaxaca como en la CDMX.

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