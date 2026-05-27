Primer caso de gusano barrenador en humanos en CDMX; México acumula 235 contagios

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que en la Ciudad de México fue detectado el primer caso de miasis por cochliomyia hominivorax, conocido como gusano barrenador, en una persona.

En la capital ya se habían confirmado contagios en animales; sin embargo, es el primer caso en humanos.

Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica señalan que en la primera semana de mayo se documentó el primer caso de infestación en un humano. Hasta el 22 de mayo, se acumulan 235 casos de miasis.

Con 58 casos, Veracruz es la entidad más afectada por el gusano barrenador.

¿Cómo se propaga el gusano barrenador?

La infestación del gusano barrenador se da cuando una mosca deposita sus huevos en la herida superficial de un mamífero, entre 12 y 24 horas después las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo durante 4 a 8 días, una vez desarrolladas caen al suelo para transformarse en pupas, emergiendo de 7 a 10 días después como moscas.

¿Cuáles son los síntomas del gusano barrenador?

Cuando inicia la infestación se puede observar un movimiento leve dentro de la herida, la cual se extiende y se hace profunda conforme las larvas se alimentan de los tejidos.

Generalmente los animales afectados se separan del grupo y manifiestan:

Depresión

Falta de apetito

Molestia en la herida

Los animales que no reciben tratamiento pueden morir de 7 a 14 días después por toxicidad o por infecciones secundarias.

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