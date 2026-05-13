Es oficial en Querétaro: lanzan iniciativa de ley que impactaría en las tarifas de grúas y corralones

Conductores del estado de Querétaro podrían encontrarse pronto con un nuevo marco legal cada vez que una grúa lleve su auto al corralón. El diputado Eric Silva Hernández, de MORENA, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del estado. La propuesta, acompañada por la diputada Rosalba Vázquez Munguía, ataca de frente uno de los reclamos más viejos en la Sierra, el Semidesierto y la zona urbana: las tarifas opacas y los cobros arbitrarios.

El texto entró a la LXI Legislatura con respaldo de transportistas y concesionarios. Estuvieron presentes representantes de CONATRAM, FEMATRAC, UTCT, el Consejo Estatal de Transporte y empresas como Grúas Rudolph y Grúas Valle Franco. La reforma propone transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en un servicio que hoy opera con poca supervisión. El detalle del mecanismo central, sin embargo, recién se conocerá en la discusión legislativa.

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¿Qué cambia con la nueva ley de grúas en Querétaro?

El corazón de la iniciativa es la creación de una herramienta de control que hoy no existe en el estado: el Sistema Informático Estatal de Servicios Auxiliares de Transporte (SIESAT). La plataforma replicaría el modelo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes opera a nivel federal y que ya funciona en Guanajuato..

Cada servicio quedaría registrado en tiempo real: duración, distancia recorrida y maniobras realizadas. Con ese dato objetivo, la autoridad podría calcular cuánto cuesta cada concepto del servicio. Hablamos del banderazo, el kilómetro de arrastre y cada día de estadía en el corralón.

La propuesta también incluye una lista pública de concesionarios autorizados. Cualquier ciudadano podría revisar si la grúa que se lleva su vehículo está dentro del padrón. Si no lo está, el servicio sería ilegal.

¿Quiénes serán sancionados por los abusos en corralones de Querétaro?

Las sanciones que plantea la reforma no se limitan a los prestadores del servicio. El proyecto contempla suspensiones y pérdida de concesiones para quienes abusen de los usuarios. También alcanza a las autoridades que permitan esos abusos.

“Si el día de hoy hay abusos en tarifas, en arbitrariedades, en cobros injustos, incluso en la falta de mecanismos para poder ustedes llevar a cabo una queja como ciudadanos es porque la autoridad lo permite”, advirtió Silva Hernández. El diputado apuntó directo a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y reclamó mayor supervisión del servicio.

La iniciativa suma un Consejo Ciudadano de Vigilancia que supervisaría el cumplimiento de la ley. Tanto vecinos como prestadores de servicios podrían integrar ese órgano para verificar que cada grúa esté en regla.

Si tu vehículo termina en un corralón en Querétaro, revisá el padrón oficial de concesionarios antes de pagar cualquier maniobra. La reforma da el primer paso, pero su aplicación dependerá de los municipios y de la AMEQ.

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