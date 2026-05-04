Cambia la app “Quidémonos” en Querétaro: este municipio del estado prepara actualización que impactará en la seguridad de las mujeres

El municipio de Querétaro trabaja en una nueva versión de la aplicación “Quidémonos”, una herramienta digital enfocada en reforzar la seguridad de las mujeres en situaciones de riesgo. La actualización forma parte de una estrategia para mejorar el uso de tecnología en la atención y prevención.

Actualmente, la plataforma ya cuenta con miles de usuarias y se ha convertido en un recurso de apoyo en distintos entornos.

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¿Qué cambios tendrá la app “Quidémonos”?

De acuerdo con Beatriz León, titular de la Secretaría de la Mujer de Querétaro, ya se trabaja en una versión mejorada conocida como “Quidémonos 2.0”, la cual incluirá nuevas funciones y mejoras en su funcionamiento.

El objetivo es facilitar su uso, hacerla más accesible y fortalecer la atención en casos de emergencia. Para ello, el desarrollo se realiza en coordinación con áreas especializadas en innovación dentro del municipio.

Aunque no se han detallado todos los cambios, se espera que esta actualización permita una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones de riesgo.

📱 Presentan “#Quidémonos”, app queretana contra la violencia de género



La herramienta permitirá activar alertas con geolocalización y acceso a apoyo psicojurídico y preventivo.https://t.co/hMQxbre8z0 pic.twitter.com/VMerqDuxKc — Mi Delegación (@MiDelegacionQro) November 20, 2025

¿Cómo funciona actualmente esta aplicación?

En su versión actual, la app supera las 2,000 usuarias activas y permite compartir la ubicación en tiempo real con contactos de confianza, lo que facilita pedir ayuda de forma inmediata.

Una de sus principales ventajas es que puede enviar alertas incluso sin conexión a internet, mediante mensajes SMS, lo que amplía su utilidad en distintos escenarios.

También cuenta con un botón de enlace directo al 911, así como información relevante sobre derechos, tipos de violencia y contactos de instituciones de apoyo.

¿Por qué es importante esta actualización?

La mejora de esta herramienta responde a la necesidad de fortalecer la seguridad de las mujeres mediante soluciones tecnológicas accesibles y prácticas.

Desde su lanzamiento en noviembre pasado, la aplicación queretana ha sido difundida en colonias, universidades y distintos espacios del municipio para aumentar su adopción.

Con la llegada de esta nueva versión, se espera consolidar su presencia y ampliar su impacto en la vida cotidiana de las mujeres.

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