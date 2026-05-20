Adiós a esta costumbre de los conductores: Querétaro multará a quienes cometan este error al estacionar su auto en la calle

Muchos automovilistas mantienen hábitos peligrosos al momento de buscar un espacio en la vía pública. Las autoridades viales de la entidad detectan un incremento constante en este tipo de conductas que entorpecen la movilidad de miles de ciudadanos diariamente.

El problema genera caos en las zonas centro y en las avenidas principales del territorio queretano. Por esta razón, la aplicación de sanciones económicas severas promueve un cambio radical en la forma en que los usuarios manejan y detienen sus vehículos particulares.

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¿Cuál es la sanción por dejar el carro en doble fila en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y Tránsito de Querétaro estipula reglas claras en su Artículo 88, fracción XII. El ordenamiento prohíbe de forma estricta estacionarse sobre las vías en doble o más filas, ya que esta acción reduce la capacidad vial.

La normativa vigente determina que los infractores pagarán una sanción que va de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a un golpe económico de hasta 2 mil 346 pesos (exactamente 2 mil 346.20 pesos tras la conversión actual de la UMA).

Aparte del castigo financiero, los oficiales de tránsito aplican sanciones administrativas de control directo a los infractores. La falta resta de manera automática 3 puntos de penalización directos en la licencia de conducir de la persona responsable.

Woman driving car Los operativos viales en Querétaro vigilan que ningún automovilista bloquee los carriles de circulación. (Nisian Hughes/Getty Images)

¿Cómo evitar infracciones viales en el estado?

La dirección de tránsito local recomienda planeación y uso de estacionamientos públicos regulados en las zonas con mayor afluencia. Los operativos de vigilancia operan de manera permanente en puntos conflictivos para garantizar el libre tránsito de peatones.

Los conductores convencionales deben respetar los espacios asignados y señalizados con pintura restrictiva. El respeto a estas normas disminuye los accidentes viales y agiliza los tiempos de traslado en los municipios.

Mantener los papeles vigentes y conocer el reglamento local previene cualquier tipo de abuso o malentendido con las autoridades. El cumplimiento de las obligaciones garantiza una convivencia armónica dentro de una de las metrópolis con mayor crecimiento del país.

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