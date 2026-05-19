Es oficial en Querétaro: amplían la ruta ruta C-51 y suman cinco nuevas paradas en esta zona

La ruta C-51 del sistema Qrobus tendrá una ampliación oficial en Querétaro, a través de nuevas 5 paradas, con el objetivo de mejorar la cobertura del transporte público en una de las zonas con mayor crecimiento habitacional de la ciudad.

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), encabezada por Gerardo Cuanalo, informó que la línea también será la primera del sistema en operar con autobuses equipados con aire acondicionado.

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¿Qué cambios tendrá la ruta C-51 de Qrobus?

La principal modificación para la ruta C-51 será la ampliación de su recorrido hacia Rancho San Pedro, una zona que ha registrado un importante crecimiento urbano durante los últimos años.

Como parte de este ajuste, se habilitarán cinco nuevas paradas para facilitar el acceso al transporte público a habitantes de ese sector de Querétaro. Las autoridades señalaron que esta ampliación responde al incremento de personas que diariamente utilizan la ruta para trasladarse hacia distintos puntos de la ciudad.

Con decisiones, trabajo diario y pensando en la gente, ¡construimos los cambios que #Querétaro requiere!



Desde el primer día de esta administración decidimos transformar el transporte público desde la raíz y hoy, con más de 600 mil viajes diarios, el doble de unidades y más… pic.twitter.com/epJUwSySji — Mauricio Kuri (@makugo) May 6, 2026

¿Cuántos nuevos camiones tendrá la ruta C-51?

La renovación también contempla la incorporación de 24 nuevas unidades para la ruta C-51, las cuales forman parte de un paquete de 80 autobuses recientemente integrados al sistema Qrobus.

Los nuevos camiones comenzaron a operar desde el pasado 16 de mayo y cuentan con aire acondicionado, una medida que busca mejorar las condiciones de traslado ante las altas temperaturas registradas en Querétaro durante las últimas semanas.

Cuanalo también señaló que en próximos días se informará sobre la siguiente ruta en la que se realizarán mejoras como la introducción de nuevas unidades equipadas con aire acondicionado.

¿Por qué la ruta C-51 es una de las más importantes de Querétaro?

Actualmente, la ruta C-51 es la segunda con mayor número de pasajeros dentro de todo el sistema Qrobus. De acuerdo con datos de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, más de 17 mil personas utilizan diariamente esta línea.

Actualmente, esta ruta conecta el Boulevard de las Américas con Rancho San Pedro y atraviesa distintos puntos del norte y centro de Querétaro. De acuerdo con información del sistema de movilidad y reportes oficiales, el recorrido pasa por zonas cercanas a Avenida del Sol, Bernardo Quintana, Corregidora Norte, Centro Histórico, Lomas de Casa Blanca y Reforma Agraria.

Por ello, la ampliación del recorrido y la llegada de nuevas unidades forman parte de las acciones prioritarias para mejorar la movilidad en zonas de alta demanda y crecimiento poblacional.

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