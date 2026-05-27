Adiós a los fraudes en el turismo de Querétaro: aprueban reforma y ahora todas las agencias deberán cumplir este requisito

Las agencias de viajes y otros prestadores de servicios turísticos en Querétaro podrían enfrentar nuevas obligaciones legales tras la aprobación de una reforma impulsada en la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura. La propuesta busca cerrar el paso a la informalidad y a los fraudes que afectan tanto a visitantes como a negocios establecidos.

Entre los principales cambios destaca la obligación de contar con una licencia de funcionamiento vigente para poder operar dentro del sector turístico. La medida surge en medio de reportes sobre servicios no registrados y casos de usuarios afectados por ofertas irregulares, especialmente en algunas zonas turísticas del estado.

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¿Qué cambia con esta reforma turística en Querétaro?

De acuerdo con autoridades queretanas, la Comisión de Turismo aprobó un dictamen que modifica diversos artículos de la Ley de Turismo del estado para fortalecer los mecanismos de supervisión sobre agencias de viajes, guías turísticos y otros prestadores de servicios.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza y contempla que los negocios turísticos deban acreditar una licencia de funcionamiento vigente como requisito obligatorio para operar formalmente.

Con esta medida, las autoridades buscan tener mayor control sobre quiénes ofrecen servicios turísticos en Querétaro y facilitar labores de verificación, vigilancia y revisión administrativa.

Aprueba Comisión de Turismo iniciativa de ley para privilegiar la formalidad, legalidad y eficiencia regulatoria del sector turismo en Querétaro#LegislaturaQueretaro#DiferentesVisionesUnObjetivo#ConDialogoLegislativoQueretaroCrecehttps://t.co/67Ztqz5ytc pic.twitter.com/siW3LvkMR2 — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) May 18, 2026

¿Por qué buscan endurecer las reglas para agencias y prestadores?

Durante la discusión del dictamen, legisladoras señalaron que la informalidad dentro del sector turístico ha crecido en distintas regiones del estado. La diputada Blanca Flor Benítez Estrada advirtió que uno de los principales problemas ha sido la existencia de prestadores sin registro, situación que puede derivar en fraudes o riesgos para visitantes.

Incluso se expusieron cifras relacionadas con el problema: alrededor del 12% de las agencias de viajes y hasta el 70% de algunos prestadores de servicios turísticos operarían sin registro formal, según lo mencionado durante la sesión legislativa.

La Sierra Gorda fue una de las regiones mencionadas como foco de preocupación debido a reportes recientes relacionados con servicios turísticos irregulares.

¿Cómo impactará esta medida a turistas y negocios?

La intención de la reforma es que los usuarios puedan identificar con mayor facilidad qué agencias o servicios operan de manera legal en Querétaro, algo que podría ayudar a reducir estafas, incumplimientos o experiencias inseguras para visitantes nacionales y extranjeros.

Para los negocios turísticos formales, la propuesta también busca generar condiciones de competencia más equilibradas frente a quienes actualmente operan fuera de la regulación estatal.

Además de agencias de viajes, las modificaciones podrían impactar a operadores turísticos, guías, empresas de recorridos y otros servicios vinculados con la actividad turística en el estado.

Aunque el dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Turismo, la iniciativa todavía deberá continuar su proceso legislativo dentro de la LXI Legislatura antes de convertirse oficialmente en ley.

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