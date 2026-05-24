SEP suspende clases: Estos alumnos no van a la escuela el lunes 25 de mayo por paro de la CNTE

La SEP suspende clases mañana en distintas escuelas del país debido al paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que anunció que el estado de Oaxaca adelantará las movilizaciones y el cese de actividades programados originalmente para junio.

La medida impactará a miles de estudiantes este lunes 25 de mayo, ya que la Sección 22 de la CNTE opera en la mayoría de las escuelas públicas de educación básica y media superior en las ocho regiones de Oaxaca.

La suspensión de labores ocurre en medio de las protestas que mantiene la CNTE para exigir mejoras salariales, cambios en el sistema educativo y respuesta a sus demandas laborales. Desde este fin de semana, se confirmó que varias escuelas de educación básica no abrirán sus puertas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué la SEP suspende clases mañana 25 de mayo?

En los últimos días, la CNTE anunció que iniciará un Paro Nacional, a partir del próximo lunes 1 de junio. Sin embargo, la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca tomó la decisión de adelantar las movilizaciones para este lunes 25 de mayo.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

De acuerdo con el calendario de la SEP, los alumnos de educación básica tiene programado un fin de semana largo esta semana, ya que no hay clases el viernes 29; sin embargo, las escuelas en Oaxaca comenzarán la semana sin clases, por los cierres de escuelas que realizará la CNTE.

¿Cuáles son los alumnos que no tienen clases este lunes 25 de mayo?

Los estudiantes más afectados por el paro de la CNTE son los de educación básica en Oaxaca, donde docentes de la Sección 22 confirmaron la suspensión de labores en escuelas públicas.

Padres de familia y alumnos deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales de cada plantel educativo, ya que algunas escuelas podrían definir de última hora si se suman o no a las protestas.

Las movilizaciones también contemplan marchas y concentraciones en distintos puntos de la entidad.

¿Cuándo es el último puente vacacional de mayo?

Con la polémica que se generó tras el intento del titular de la SEP, Mario Delgado, de adelantar el fin de ciclo 2025-2026, es normal que los padres y madres de familia se pregunten si aún está programado un último puente vacacional en mayo.

Al respecto, el calendario de la SEP tiene registrado que el próximo viernes 29 de mayo se suspenden clases, debido a que los docentes tendrán la Reunión del Consejo Técnico.

¿Cuáles son los estados que terminan antes el ciclo escolar 2025-2026?

Durante la Primera Reunión Plenaria Extraordinaria 2026, las autoridades educativas del país acordaron que el fin del ciclo escolar 2026 sería el próximo 15 de julio. Sin embargo, una decena de entidades han informado que als clases terminarán antes, una decisión que podría afectar la educación de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

A continuación, te compartimos la lista de las entidades que terminan el ciclo escolar 2025-2026 antes del 15 de julio:

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Sinaloa:10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

Veracruz: 5 de junio

La recomendación es que te mantengas al tanto de los avisos de las escuelas SEP, para conocer cuál será el último día de clases de tus hijos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.