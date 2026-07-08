INEGI lo confirma en México: creció 7.6% la venta de vehículos ligeros en junio 2026

La venta de autos ligeros en México registró un incremento del 7.6% durante el pasado mes de junio en comparación con el mismo periodo del año anterior. El INEGI coordinó la publicación de este indicador financiero que confirma la comercialización de 126 mil 778 unidades en el mercado nacional.

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¿Qué factores impulsaron el crecimiento del 7.6% en la venta de vehículos ligeros reportado por el INEGI?

La compra de estos autos refleja la recuperación del comercio interno. Las cifras del Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) detallan que los datos del mercado incluyen tanto autos nacionales como importados.

El desempeño del sector automotriz durante junio 2026 muestra los siguientes datos clave:

Volumen mensual: alcanza las 126 mil 778 unidades distribuidas en junio, superando los 117 mil 780 vehículos registrados en el ciclo previo.

alcanza las 126 mil 778 unidades distribuidas en junio, superando los 117 mil 780 vehículos registrados en el ciclo previo. Diferencia neta: representa un incremento de 8 mil 998 automóviles adicionales colocados en el mercado por las agencias distribuidoras.

representa un incremento de 8 mil 998 automóviles adicionales colocados en el mercado por las agencias distribuidoras. Segmento ligero: abarca furgonetas y camionetas de flotas comerciales cuyo peso bruto total no excede las 3.5 toneladas.

Venta de autos El primer semestre de 2026 muestra un importante crecimiento en la comercialización de vehículos ligeros en México. (Getty Images)

¿Cómo evolucionó la venta de autos en México tras registrarse los niveles más bajos de la década?

El comportamiento histórico de los puntos de venta muestra una tendencia al alza que liga cuatro años consecutivos de ganancias sostenidas en la industria automotriz. El Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) detalla que el mercado superó el bache crítico de la crisis sanitaria. El balance acumulado de los primeros seis meses de 2026 se posiciona como el mejor arranque semestral desde el periodo inicial de monitoreo.

La base informativa del INEGI integra los resultados comerciales de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y ocho firmas independientes. Estas corporaciones gestionan un portafolio global de 44 marcas con presencia activa en las agencias del país.

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