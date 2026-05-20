Día del Estudiante 2026: La SEP revela si habrá puente vacacional este fin de semana

El Día del Estudiante 2026 se acerca y, con las recientes modificaciones al calendario escolar, es normal que los padres y madres de familia se pregunten si habrá un puente vacacional con motivo de esta fecha.

Al inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un calendario que especifica cuáles son las fechas feriadas en las que se suspenden clases, a lo largo del año. En adn Noticias, te contamos si este fin de semana, los alumnos contarán con un nuevo puente vacacional.

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¿Qué se festeja el 23 de mayo en México?

Cada 23 de mayo, se celebra en México el Día del Estudiante. Esa fecha conmemora un hecho ocurrido en 1929, cuando los alumnos de la entonces Universidad Nacional de México iniciaron un movimiento para exigir la autonomía universitaria.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

El 23 de mayo de 1929, los alumnos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia fueron reprimidos durante una protesta. Este hecho marcó la lucha estudiantil que finalmente logró la autonomía del país.

¿Qué día no hay clases por el Día del Estudiante 2026?

Pese a que se trata de una fecha que se conmemora en todo el país, el calendario de la SEP no lo tiene contemplado con un día feriado ni como un día de suspensión oficial de clases.

Por esta razón, los estudiantes de todos los niveles educativos deberán asistir de manera normal a sus clases. No obstante, algunas escuelas en el país suelen organizar eventos festivos, convivencias o dinámicas para celebrar esta fecha tan importante.

¿Cuándo es el último puente de mayo 2026?

A pesar de que no haya puente vacacional por el Día del Estudiante 2026, los alumnos de educación básica del país todavía podrán disfrutar de un último puente largo antes de que termine el mes de mayo.

El último puente vacacional será el próximo viernes 29 de mayo, debido a que ese día está programado el Consejo Técnico Escolar. Por lo tanto, el último día de clases de mayo será el jueves 28 de mayo y los alumnos volverán a las aulas hasta el lunes 1 de junio.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

Tras generar molestia en padres y madres de familia con el anuncio del adelanto de las vacaciones de verano, el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció que por consenso de las autoridades educativas del país, el calendario escolar permanece sin cambios.

De esta manera, el fin del ciclo escolar 2026-2026 será el próximo 15 de julio. Aunque, algunas entidades como Nuevo León , Yucatán y Colima terminarán días antes.

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