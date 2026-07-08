Confirmado en Sonora: la CFE aplica el subsidio de tarifa de verano en los 72 municipios por primera vez en la historia

Excelentes noticias para habitantes del norte del país. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) amplió de seis a siete meses el periodo de subsudio para que las familias en Sonora paguen menos en su recibo de luz.

La tarifa de verano aplica para los 72 municipios que componen la entidad. De esta forma se protege el bolsillo de las familias durante la temporada de mayores temperaturas.

Recordemos que las temperaturas en Sonora durante el verano alcanzan valores extremos, superando frecuentemente los 45 °C y llegando en ocasiones hasta los 50 °C, lo que lleva a los habitantes a tener encendido la mayor parte del tiempo el ventilador o aire acondicionado.

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CFE: ¿Hasta cuándo aplica el subsidio de tarifa de verano 2026?

La subvención o ayuda comenzó a aplicarse el pasado 1 de abril y estará vigente hasta el 31 de octubre.

Anteriormente el subsidio iniciaba en mayo, pero debido a gestiones realizadas por el gobernador Alfonso Durazo, se extendió hasta octubre con el objetivo de mejorar los rangos de consumo para permitir mayor uso de energía a menor precio.

¿Qué es la Tarifa 1F de CFE en Sonora?

Con este acuerdo, se aplica la tarifa 1F en todos los municipios del estado, lo que permite mayor consumo de kilowatts con costos preferenciales.

Gracias al convenio que conseguimos durante nuestro gobierno, hora son siete meses de apoyo, de abril a octubre, cuando anteriormente empezaba desde mayo. También modificamos los rangos de consumo, de 4 a 3 para que puedan usar más kilowatts a menor precio. Aun así, es necesario hacer un consumo responsable — subrayó el mandatario.

Con este nuevo esquema se amplía el consumo de electricidad que recibe apoyo y se eliminan reglas que antes hacían más caro el servicio. Así, las familias pueden usar ventiladores, aires acondicionados y otros equipos para enfrentar el calor sin que el recibo de luz afecte tanto su bolsillo.

La Tarifa 1F es la clasificación de la CFE para uso doméstico con mayor subsidio en México. Se aplica exclusivamente a localidades con temperaturas medias en verano de al menos 33 grados centígrados.

¿Cómo calcular el recibo de la luz con el subsidio de verano en Sonora?

El esquema de subsidio contempla hasta 5,000 kilowatts (kWh) durante el periodo de calor.

De 1 a 2,400 kWh: aproximadamente $0.81 por kWh

De 2,401 a 5,000 kWh: alrededor de $1.00 por kWh

Excedente de 5,000 kWh: cerca de $3.80 por kWh, sin subsidio.

En este enlace puedes hacer el cálculo aproximado.

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