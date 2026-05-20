SEP: Veracruz adelanta fin de ciclo escolar 2025-2026; los alumnos son los más afectados

La propuesta de adelantar el fin de ciclo escolar 2025-2026 en México causó molestia a padres y madres de familia que defienden el derecho de sus hijos a la educación. Pese a ello, una decena de entidades han tomado la decisión de adelantar las vacaciones de verano.

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal confirmaron que las y los alumnos terminarán clases antes de lo previsto, poniendo como pretexto la intensa ola de calor que afecta a la entidad.

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¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026 en Veracruz?

De acuerdo con autoridades educativas estatales, el calendario SEP tendrá modificaciones para adelantar el cierre de actividades escolares y el inicio de las vacaciones de verano.

Aunque la SEP mantiene como fecha oficial del fin del ciclo escolar 2026 el próximo 15 de julio en el calendario escolar, en Veracruz las escuelas concluirán actividades presenciales un mes antes, el 5 de junio de 2026.

Además del adelanto del fin de ciclo escolar, varios planteles ya aplican reducción de horarios, suspensión de actividades al aire libre y ajustes temporales en la jornada escolar.

Padres y madres de familia han expresado preocupación porque muchos estudiantes todavía se encuentran en evaluaciones finales o actividades de cierre, mientras que otros señalan complicaciones para organizar cuidados en casa durante el adelanto de vacaciones 2026.

Lista de estados que terminan el ciclo escolar antes del 15 de julio

Veracruz no es la única entidad que anunció un adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026. Otros estados del país también han aplicado medidas relacionadas con suspensión de clases y modificaciones al calendario escolar 2026.

Entre las entidades que han realizado ajustes o adelantos por calor extremo destacan:

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Sinaloa:10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

Las autoridades educativas recomendaron a las familias mantenerse pendientes de los avisos oficiales de cada plantel, ya que la fecha del cierre del ciclo escolar 2025-2026 puede variar dependiendo de la región y las condiciones climáticas.

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