SEP: Ya hay fecha EXACTA para la entrega de calificaciones de secundaria del tercer trimestre

La entrega de calificaciones de secundaria de la SEP para el tercer trimestre del ciclo escolar 2025-2026 ya tiene fecha oficial y miles de padres, madres y estudiantes buscan saber cuándo podrán consultar las boletas finales antes de las vacaciones de verano.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó en su calendario escolar que las calificaciones correspondientes al tercer trimestre serán entregadas durante julio de 2026, días antes de que concluya oficialmente el ciclo escolar 2025-2026. Te contamos los detalles.

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¿Cuándo entrega calificaciones del tercer bimestre la SEP?

Actualmente la SEP maneja evaluaciones trimestrales para los alumnos de educación básica. La entrega de calificaciones del tercer trimestre está programada para el día 14 de julio, pues según el calendario escolar oficial el 15 de julio será el fin de clases.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

En esta fecha, madres, padres y tutores podrán acudir a los planteles para recibir la boleta de evaluación de los alumnos o revisar la información mediante plataformas digitales habilitadas por cada entidad educativa.

Estas calificaciones son especialmente importantes porque corresponden a la evaluación final del ciclo escolar y determinan si los estudiantes acreditaron el grado correspondiente.

¿Cuándo es la última entrega de calificaciones?

La última entrega de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026 será precisamente en julio de 2026, poco antes del inicio de las vacaciones de verano para millones de estudiantes de secundaria, primaria y preescolar.

El calendario de la SEP establece que el inicio de las vacaciones de verano será el 16 de julio de 2026, por lo que las escuelas deberán concluir previamente todos los procesos administrativos relacionados con evaluaciones y entrega de documentos oficiales.

Sin embargo, es importante que los padres de familia de las entidades, que anunciaron un adelanto del fin de ciclo escolar, se mantengan al tanto de los avisos en los planteles donde estudian sus hijos. Las entidades que terminan antes el ciclo escolar son las siguientes:

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Sinaloa:10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

¿Dónde puedo ver mis calificaciones SEP?

La consulta de calificaciones SEP puede realizarse de distintas maneras dependiendo de la entidad federativa. En muchos casos, las boletas digitales están disponibles en portales oficiales de educación estatales.

Para descargar boletas de calificaciones SEP normalmente se solicita:

CURP del estudiante

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Datos personales del alumno

Entra a este ENLACE

Captura el CURP y la Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Con la recta final del ciclo escolar cada vez más cerca, la recomendación para padres y estudiantes es estar pendientes de las fechas clave para evitar contratiempos antes de las vacaciones de verano.

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