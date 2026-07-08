Últimos días para el registro de la Tarjeta Rosa 2026: así puedes solicitar el apoyo de $6,000 pesos antes de que se agoten los lugares

La Tarjeta Rosa 2026 ya abrió una nueva etapa en Guanajuato para todas las madres de familia que buscan entrar al programa estatal. El apoyo anual está dirigido a mujeres que viven en la entidad y cumplen con los requisitos marcados por la convocatoria.

Sin embargo, y de acuerdo con información de la Secretaría del Nuevo Comienzo, la parte que deben cuidar es el cupo, ya que esta segunda etapa inició el 1 de julio de 2026 y contempla solo 45 mil espacios para nuevas beneficiarias, por lo que el trámite debe completarse antes de que se ocupen todos los lugares.

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¿Cuánto dinero entrega la Tarjeta Rosa 2026 y cuál es la fecha de pago?

Según autoridades guanajuatenses, la Tarjeta Rosa contempla un apoyo anual de $6,000 pesos. Para las mujeres que entren en esta segunda etapa, la Secretaría del Nuevo Comienzo informó que el pago se entregará en una sola exhibición durante noviembre, siempre que el proceso quede completo.

En el caso de las beneficiarias que recibieron su tarjeta en abril y mayo, el esquema es distinto: el apoyo se divide en dos pagos de $3,000 pesos. El primero corresponde a junio y el segundo también está programado para noviembre, de acuerdo con el esquema anunciado por el Gobierno de Guanajuato.

Además del dinero, la tarjeta incluye servicios adicionales para las mujeres y sus familias. Entre los beneficios anunciados están:

asistencia dental

orientación nutricional

atención médica a domicilio

ambulancia de emergencia

apoyo funerario

asesoría legal

asistencia vial

servicios en el hogar

¿Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

Los requisitos principales son:

Mujeres de 25 a 45 años de edad

Vivir en el estado de Guanajuato

Ser madre de familia

Tener INE vigente

Contar con CURP

Presentar comprobante de domicilio

Tener acta de nacimiento actualizada de una hija o hijo, con código QR

Contar con correo electrónico

Tener número de teléfono celular

El apoyo forma parte de la estrategia Aliadas y está dirigido a mujeres que cumplan con el perfil marcado por la convocatoria. Para solicitarlo, las interesadas deben ingresar a la plataforma oficial de Tarjeta Rosa Guanajuato o descargar la app desde App Store o Google Play, iniciar el registro y cargar su documentación antes de que se ocupen los 45 mil espacios disponibles.

¿Qué pasa si ya te habías registrado y no recogiste la Tarjeta Rosa?

La segunda etapa también contempla a mujeres que se inscribieron antes, pero no pudieron recoger su plástico. En esos casos, no es necesario iniciar todo desde cero. Solo deberán reagendar la entrega de la Tarjeta Rosa con los datos de su trámite anterior.

Para continuar, la beneficiaria debe ingresar a la plataforma correspondiente y tener a la mano su CURP y folio TR. Este paso es importante porque la entrega de la tarjeta forma parte del proceso para acceder al recurso económico y a los beneficios adicionales.

En caso de dudas, la Secretaría del Nuevo Comienzo cuenta con atención por WhatsApp en el número 473 122 7829. Este canal sirve para consultar requisitos, fechas, citas y dudas relacionadas con el registro o la entrega del plástico.

¿Qué gastos debes revisar al usar la Tarjeta Rosa?

La Secretaría del Nuevo Comienzo ha señalado que la Tarjeta Rosa no cobra manejo de cuenta y que no es necesario acudir a una sucursal bancaria para activarla, ya que la cuenta se habilita de manera automática.

En cambio, si la beneficiaria retira dinero en un cajero que no sea de Banamex, podría pagar la comisión que aplique cada banco. Para evitar cargos extra, lo más seguro es retirar el apoyo en los canales bancarios señalados para el programa.

También es importante hacer el registro solo en plataformas oficiales del Gobierno de Guanajuato. El trámite no debe condicionarse a pagos, gestores, depósitos previos ni entrega de documentos por mensajes o páginas no verificadas.

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