Beca Rita Cetina 2026: Este es el nuevo Buscador de Estatus; pasos para consultar tu folio hoy 21 de mayo

La Beca Rita Cetina ya cuenta con el nuevo Buscador de Estatus, una nueva herramienta oficial para que madres, padres y tutores consulten en línea el estatus de registro de sus hijos y conozcan si fueron aceptados en el programa de apoyo educativo 2026.

La nueva plataforma permitirá revisar los resultados de la Beca Rita Cetina, además de ubicar el número de folio vinculado al trámite realizado para estudiantes de educación básica, principalmente de secundaria y primaria en escuelas públicas del país. Te contamos cómo puedes encontrarlo y cuáles son los pasos para usarlo.

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¿Cómo checar mi estatus de Beca Rita Cetina?

Este jueves 21 de mayo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) habilitó el nuevo sistema digital para verificar si el estudiante ya aparece como beneficiario del programa.

💳 ¡La entrega de tarjetas de la #BecaRitaCetina para primaria ya está en marcha!



📄 Si registraste a tu hija o hijo, alista los documentos que deberás llevar y mantente pendiente de los avisos en la escuela; pronto te dirán cuándo la recogerás.



Más información:… pic.twitter.com/SeNZOlXYl5 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) May 18, 2026

Para consultar el estatus es necesario ingresar al nuevo buscador el folio que se les asignó en el registro de la Beca Rita Cetina 2026 y seguir estos pasos:

Entrar al portal oficial del buscador en este ENLACE

en este Capturar la CURP del estudiante

Ingresar los datos solicitados

Revisar el resultado del registro

El sistema mostrará si la solicitud fue aprobada, si continúa en revisión o si existe algún dato pendiente por corregir.

¿Cómo puedo saber el folio de mi Beca Rita Cetina?

Uno de los datos más buscados por las familias es el número de registro del programa, conocido también como folio de la Beca Rita Cetina. Este número de folio sirve para:

Dar seguimiento al trámite

Verificar el estatus del apoyo

Consultar fechas de entrega

Aclarar problemas con el registro

En caso de no contar con el número de folio, el buscador permitirá recuperarlo utilizando la CURP del alumno y algunos datos personales del tutor.

La herramienta también será útil para quienes realizaron el trámite durante las jornadas de registro escolar y todavía no reciben confirmación oficial. Puedes buscar el número de folio de tu hijo o hija en este ENLACE.

¿Cuándo inició la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026?

La entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” para estudiantes de primaria comenzó a partir del 18 de mayo y continuará hasta el mes de julio. En este proceso se entregarán alrededor de 7 millones de tarjetas a familias que realizaron su solicitud en el mes de marzo de 2026.

Las familias deberán mantenerse pendientes del estatus en el nuevo buscador, ya que ahí también aparecerán avisos relacionados con:

Entrega de tarjetas

Depósitos del apoyo

Sedes de atención

Actualización de documentos

La Beca Rita Cetina forma parte de los programas prioritarios de apoyo educativo impulsados para estudiantes de educación básica, por lo que es importante confirmar si tus hijos ya fueron incorporados al padrón oficial de beneficiarios.

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